Un nouveau rapport a de mauvaises nouvelles sur le premier iPad d’Apple avec un écran OLED

Une série de rapports distincts a indiqué que le premier iPad avec un écran OLED pourrait être lancé dès l’année prochaine. Apple a travaillé sur plusieurs mises à jour d’écran pour iPad et MacBook, selon ces rapports. Ils ont cité les écrans mini-LED qu’Apple a dévoilés plus tôt cette année pour l’iPad Pro 2021. Le MacBook Pro est le prochain en ligne pour la même mise à niveau d’écran. Des écrans OLED sont également apparus dans ces rapports, des fuites affirmant que certains iPad non-Pro bénéficieront bientôt du traitement OLED. Mais le déploiement du premier écran OLED pour iPad pourrait avoir été reporté, selon un nouveau rapport. Plutôt qu’une sortie l’année prochaine, la mise à niveau très attendue pourrait ne pas débuter avant 2023.

Display Supply Chain Consultants (DSCC) a publié un nouveau rapport détaillant les prétendus plans OLED d’Apple pour l’iPad.

“Dans les tablettes, l’entrée d’Apple sur le marché des tablettes OLED attendue en 2023 portera le marché des tablettes à plus de 1 milliard de dollars en 2024”, a déclaré la DSCC. Plus loin dans le rapport, la société explique qu’elle s’attend à ce qu’Apple lance un iPad OLED de 10,9 pouces à l’avenir. La taille de l’écran suggère que l’iPad Air pourrait être le candidat le plus probable pour cette mise à niveau d’affichage particulière. Des rapports précédents indiquaient également que l’iPad Air pourrait être la première tablette Apple à disposer d’un écran OLED.

Pourquoi les iPad avec écrans OLED ont du sens

La mise à niveau mini-LED améliorera considérablement les performances de l’écran de l’iPad Pro. La même chose est attendue pour les prochains MacBook Pro. Mais la technologie pourrait être trop chère pour des appareils plus abordables. En outre, certains rapports indiquent qu’Apple a été confronté à des problèmes de fabrication d’écrans mini-LED.

Les écrans OLED pourraient être une excellente alternative pour Apple pour améliorer l’expérience d’affichage sur les iPad de milieu de gamme comme l’Air. D’autres fabricants de tablettes ont lancé leurs premières tablettes OLED il y a des années, y compris Samsung. Le géant sud-coréen est également le fabricant d’écrans OLED haut de gamme pour iPhone. Samsung a également lancé des écrans OLED pour ordinateurs portables plus tôt cette année. Ces écrans prennent en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz et des caméras sous-écran. Mais les écrans OLED ont été une mise à niveau coûteuse pour l’iPhone. L’ajout d’un écran OLED à l’iPad et au Mac ne sera pas bon marché non plus.

Apple a commencé le passage de l’écran LCD à l’OLED sur iPhone en 2017. L’iPhone X a été le premier combiné à être livré avec un écran OLED. L’année dernière, les quatre modèles d’iPhone 12 étaient équipés du même type d’écran OLED. Les écrans offrent divers avantages par rapport aux écrans LCD. L’écran est flexible, plus lumineux, a des noirs plus profonds et prend en charge un rapport de contraste plus élevé. L’écran peut également être plus économe en énergie dans certaines conditions.

Il est à noter que le rapport de DSCC contredit toutes les autres rumeurs entourant le premier iPad avec un écran OLED. On ne sait pas si Apple avait l’intention de déployer un tel iPad l’année prochaine, ou pourquoi il pourrait reporter le lancement à 2023.

