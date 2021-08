Un nouveau rapport ABA encourage les partenariats avec des sociétés de crypto-monnaie | Invezz

in

Les banques traditionnelles ont été parmi les plus grands critiques de l’industrie de la cryptographie pendant des années, alors qu’elles espéraient encore étouffer l’industrie émergente et l’empêcher de prendre le dessus. Maintenant qu’il est devenu évident que cela n’arrivera pas, les banques changent rapidement de position. De nombreuses banques centrales travaillent désormais à intégrer des crypto-monnaies ou à développer les leurs, tandis que l’American Bankers Association (ABA) a même encouragé les partenariats avec des sociétés de crypto.

Ce changement d’attitude a été fortement souligné dans le récent rapport de l’ABA, où il a suggéré que les banques envisagent de tels partenariats en raison de la rentabilité plus élevée du secteur de la cryptographie, ainsi que de la demande croissante des clients des banques.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le rapport de 20 pages a fourni un aperçu complet et de haut niveau des monnaies numériques, y compris même un glossaire. Le rapport a cartographié les activités des sociétés de crypto-monnaie et a montré comment elles peuvent être liées aux produits et services des banques elles-mêmes.

Classification ABA Crypto et cas d’utilisation recommandés

En outre, l’ABA a également proposé des suggestions sur la manière dont les banques elles-mêmes peuvent utiliser les crypto-monnaies, ainsi que des modèles de revenus et même des problèmes réglementaires pouvant accompagner chacun des cas d’utilisation susmentionnés.

Selon le rapport, l’ABA reconnaît quatre classes d’actifs cryptographiques différentes. Ceux-ci incluent les crypto-monnaies, les pièces stables, CBDC et NFT. Il a également mentionné le secteur DeFi, reconnaissant ainsi toutes les grandes tendances crypto en ce moment. En ce qui concerne les cas d’utilisation répertoriés, il a proposé une réserve de valeur, un fournisseur de conservation / portefeuille, des comptes rémunérés, des paiements, des prêts, une bourse, un courtier, une assurance, des services de réseau et une gestion d’actifs.

Chacun des cas d’utilisation était accompagné d’une description de ce qu’il signifie et comprend, indiquant que l’ABA a assez bien fait ses devoirs. L’ABA recommande des moyens par lesquels les banques peuvent bénéficier de l’offre de tels services, telles que la facturation de frais pour le traitement des paiements, des prêts, l’offre de services d’entiercement, l’ajout de frais pour les transactions, les inscriptions et même les dépôts, etc.

Avec ce rapport, le secteur bancaire a enfin non seulement une recommandation, mais également des instructions sur la façon de bénéficier de l’offre de services de crypto-monnaie, ce qui peut être le stimulus dont il avait besoin pour faire son premier grand pas dans l’industrie émergente.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent