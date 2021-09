in

Brad Pitt a travaillé pour Quentin Tarantino dans le cadre du film Inglourious Basterds produit par Weinstein Company. Des années plus tard, Angelina Jolie l’a appelé pour cela, mais une source proche de la situation a également déclaré à TMZ que si The Weinstein Company distribuait Inglourious Basterds, c’était simplement Tarantino qui intéressait Pitt et pour qui Pitt pensait qu’il travaillait. La source a noté qu’il n’avait jamais “fait équipe” avec Harvey Weinstein.