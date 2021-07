Un nouveau rapport de «désinformation» de gauche exige encore plus de préjugés libéraux dans les médias ⋆ 10z viral

Dans un autre exemple de gaslighting libéral, une coalition d’activistes de gauche s’est réunie pour dire aux médias qu’ils ne sont pas assez sympathiques à leurs causes et expliquer comment ils peuvent devenir de meilleurs alliés.

NARAL Pro-Choice America, Giffords, United We Dream et le groupe de travail LGBTQ, toutes des organisations militantes d’extrême gauche qui promeuvent l’avortement, le contrôle des armes à feu, l’immigration illégale et l’agenda LGBTQ, respectivement, craignent que « les journalistes soient victimes de tactiques de désinformation ” de la droite.

De manière hilarante, cette coalition ridiculement partisane a mis en place des « Principes directeurs pour une couverture inclusive, précise et impartiale », une ressource pour « aider les journalistes à repérer la désinformation, à ajouter le contexte nécessaire aux sources et aux informations, à rédiger des articles précis et impartiaux – et à vraiment raconter la histoire complète.” Parce que « Même les journalistes et rédacteurs les plus expérimentés et les mieux intentionnés peuvent parfois utiliser un langage ou des images préjudiciables ». Oh, non, nous ne voudrions pas que les factions les plus extrêmes de la gauche soient blessées par les reportages !

Ce nouveau guide est basé sur une étude risible de NARAL publiée l’année dernière sur la couverture médiatique de l’avortement et c’est pourquoi la plupart des plaidoyers préconisent de tuer les bébés à naître dans l’utérus.

Les groupes présentent quatre principes avec des exemples pour chacune de leurs causes. C’est tellement malhonnête et manifestement biaisé, c’est fou, mais peu de médias s’en rendront compte, je suis sûr qu’ils vont le manger tout de suite.

Pour les interdictions d’avortement, ils veulent que les médias « incluent le point de vue d’une personne qui a subi un avortement ou qui a rencontré des obstacles pour accéder aux soins », mais qu’en est-il du point de vue du bébé à naître sur le point d’être avorté ou de quelqu’un qui a survécu à un avortement ?

Ensuite, ils utilisent un « contexte » alambiqué pour essayer de prétendre que le battement de cœur que les médecins et les scientifiques appellent un « battement de cœur » depuis des décennies n’est pas en fait un battement de cœur parce que ce n’est « pas la même chose qu’un battement de cœur qui pompe le sang », et par conséquent, le terme « facture de rythme cardiaque » est inexact.

Si vous écrivez à propos de Roe v. Wade : FAIS inclure le contexte que 77% des Américains soutiennent le maintien de la décision historique en place. NE PAS omettre le contexte d’un soutien généralisé.

Mais la plupart des Américains ne comprennent pas que Roe v. Wade a rendu l’avortement légal pendant les 9 mois de grossesse avec une exception de santé poreuse. Ce sondage AP-NORC de juin 2021 a révélé que seulement 34% des Américains soutiennent que l’avortement est légal “dans tous ou la plupart des cas” au deuxième trimestre, et beaucoup moins (19%) au troisième, ce qui est en contradiction directe avec Roe et le montre. les numéros du guide sont faux.

Si vous recherchez des informations auprès d’un groupe de « recherche » anti-choix : FAIS inclure que le mouvement anti-choix a créé des organisations dédiées à soulever de fausses allégations sur les risques de l’avortement, de la contraception, de la FIV et plus encore sous le couvert d’une expertise médicale. NE PAS citer de telles ressources sans vérifier et contextualiser leur méthodologie, y compris le libellé du sondage.

Ce sont des déclarations particulièrement insensées lorsque vous réalisez que leur liste d’« experts médicaux indépendants » comprend les médecins pour la santé de la reproduction, la Fédération nationale de l’avortement, Planned Parenthood et l’ancien bras de recherche de PP, l’Institut Guttmacher !

Pour les armes à feu, la coalition est tout aussi sournoise :

NE PAS accordez un poids égal aux côtés de la question s’ils ne sont pas également pondérés dans l’opinion publique, ou si une opinion est basée sur la désinformation. … FAIS inclure un contexte sur les effets réels de ces lois [‘that allow the concealed carry of guns without a permit’] ont sur la sécurité publique, en plus des voix de ceux qui craignent de plus en plus pour leur sécurité en raison de ces lois. [My emphasis.] NE PAS utiliser des termes du lobby des armes à feu comme « porte constitutionnelle », qui perpétuent des mensonges sur ce que le deuxième amendement protège et ne protège pas. … NE PAS utiliser des termes obsolètes et inexacts tels que « contrôle des armes à feu » qui donnent du crédit à l’alarmisme du lobby des armes à feu…

Comme cerise sur le gâteau, ils incluent cette erreur courante selon laquelle la NRA et d’autres groupes de défense des droits des armes à feu profitent des ventes d’armes à feu. Tant pis pour la “précision”.

Si vous incluez une citation d’un groupe de pression sur les armes à feu prétendant parler au nom de tous les propriétaires d’armes à feu, ou d’une personne affiliée au lobby des armes à feu : FAIS contextualiser l’intérêt financier de la source ou de l’organisation source à éliminer les lois sur les armes à feu et à mettre plus d’armes entre les mains d’un plus grand nombre de personnes. …

Passons à la foule du genre et de la sexualité. Du coup, les sondages sont moins importants et je suis sûr que le « groupe haineux » est redéfini comme toute personne qui ne célèbre pas tout ce qui est LGBTQ :

NE PAS placer l’opinion publique au-dessus de l’expertise médicale, qui affirme que les soins liés à la transition pour les jeunes transgenres sont vitaux, salvateurs et soutenus par les principales associations médicales. … FAIS demande à [‘anti-LGBTQ bill sponsor or supporter’] personne interrogée pour identifier concrètement un exemple dans sa circonscription d’un problème que le projet de loi résout, plutôt que de lui permettre de semer la peur en utilisant des hypothèses. NE PAS omettre de divulguer les liens d’un sponsor ou d’un partisan avec des groupes haineux anti-LGBTQ connus ou des donateurs politiques anti-LGBTQ connus.

Plus de ridicule de la part des défenseurs de l’immigration illégale. Il ne fait aucun doute que TOUT groupe qui ne soutient pas l’ouverture complète des frontières est défini comme un «groupe haineux», et j’aimerais ajouter à la lumière de ce qui suit que les journalistes ne doivent PAS citer les groupes haineux pro-avortement sans fournir de contexte sur leur passé de racistes. avec une histoire d’eugénisme.

Si vous incluez une citation d’un leader d’un groupe haineux dans un article sur l’immigration : … NE PAS citer des groupes haineux anti-immigrants sans fournir de contexte sur leurs antécédents en tant que nativistes avec une histoire d’eugénisme. … Si vous incluez une citation de la police, de l’ICE, du CBP ou d’un autre pouvoir institutionnel concernant la politique d’immigration ou une personne en détention : FAIS reconnaître comment cette institution a historiquement nui aux communautés marginalisées, y compris les personnes de couleur et les communautés LGBTQ.

Le document se termine par un appel aux agences de presse pour qu’elles ” tendent la main ” aux groupes afin qu’ils puissent fournir une aide supplémentaire “[c]se connecter avec des perspectives pertinentes et repérer le contexte.

J’aimerais que les médias mettent ce guide à la poubelle à sa place, mais à la place, nous verrons probablement bientôt des guides de style mis à jour avec ces ordures.