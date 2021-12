Un nouveau rapport de l’OMS révèle la propagation, la transmissibilité, la gravité et la réinfection d’Omicron, vérifiez les détails

L’OMS a également précisé que même si la gravité de la variante Omicro est inférieure à celle de la variante Delta, les hospitalisations sont susceptibles d’augmenter avec une augmentation des cas de coronavirus.

Au milieu de la peur croissante de la variante Omicron du coronavirus, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié un nouveau rapport sur la nouvelle variante fournissant des informations sur sa transmissibilité, sa gravité clinique, son incidence et l’impact potentiel des vaccins contre le coronavirus déjà disponibles. L’OMS, de manière significative dans sa dernière mise à jour, a noté qu’au vu de la circulation prédominante de la variante Delta dans de nombreux pays, il est tôt pour déterminer l’impact potentiel que la variante Omicron aurait sur l’épidémiologie mondiale du coronavirus, l’Indian Express signalé.

Propagation de la variante Omicron

Le rapport de l’OMS a noté que de nouveaux cas de coronavirus ont continué d’augmenter en Afrique du Sud, où la variante Omicron a été signalée pour la première fois. L’OMS a noté que les cas de coronavirus en Afrique du Sud ont plus que doublé au cours de la semaine entre le 29 novembre et le 5 décembre par rapport à la semaine précédente. Plus menaçant, le taux de positivité dans le pays a augmenté pour atteindre 22,4% en décembre, contre 1,2% début novembre. Le rapport note qu’une augmentation similaire a été observée dans des pays comme Eswatini, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie et le Lesotho, entre autres. Cependant, l’organisme mondial de santé a également reconnu que la couverture des vaccins contre le coronavirus dans ces pays allait de 12% en Namibie à 26% au Lesotho.

L’OMS a conclu qu’un assouplissement des protocoles Covid-19, une augmentation des tests en raison de la peur d’Omicron, une faible couverture vaccinale ainsi qu’une transmission élevée plausible en raison de la nouvelle variante peuvent avoir entraîné une augmentation du nombre de cas.

La variante Omicron est-elle plus transmissible ?

L’OMS a noté que la nouvelle variante semble avoir un avantage de croissance par rapport aux autres variantes en circulation, mais il reste difficile de savoir si cela entraînera une transmissibilité accrue du coronavirus. L’OMS a également approuvé les récentes prévisions du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies qui ont révélé qu’Omicron pourrait devenir la variante dominante en Europe d’ici le 1er janvier 2022, même si 1% des cas actuels sont causés par la nouvelle variante.

Quelle est la gravité de l’infection causée par la variante Omicron ?

L’OMS a souligné qu’il existe à ce stade des données limitées pour déterminer tout changement qui aurait pu se produire dans la gravité de la maladie en raison de la variante Omicron. Cependant, il a noté que les 212 cas détectés de variante Omicron dans la région de l’Union européenne (UE) étaient asymptomatiques ou légers. Alors que l’organisme de santé a déclaré que les admissions à l’hôpital en Afrique du Sud ont augmenté de 82% la semaine dernière, il reste incertain si toutes les hospitalisations étaient liées à une infection causée par la nouvelle variante. L’OMS a également précisé que même si la gravité de la variante Omicro est inférieure à celle de la variante Delta, les hospitalisations sont susceptibles d’augmenter avec une augmentation des cas de coronavirus.

La variante Omicron peut-elle provoquer une réinfection par le coronavirus ?

L’OMS a déclaré que, selon son analyse préliminaire, elle avait découvert que les mutations présentes dans la variante Omicron pouvaient réduire l’activité neutralisante des anticorps chez les personnes qui se sont déjà remises du coronavirus auparavant.

