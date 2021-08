Un nouveau rapport de l’ONU sur le climat met l’accent sur la vitesse, l’intensité du réchauffement et les avantages d’une réponse agressive

La planète était au moins un degré plus froide lorsque nos ancêtres ont créé ces pictogrammes près de la rivière Green du Colorado il y a environ 700 à 2 000 ans. (Photo de Brent Roraback)

Alors que la plus grande coalition mondiale de climatologues affirme que la planète se réchauffe plus rapidement que jamais avec des effets désastreux dus à des causes humaines, elle souligne également que des actions rapides et agressives pour réduire les émissions de polluants piégeant la chaleur pourraient stabiliser les températures en quelques décennies.

Lundi, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de l’ONU a publié son sixième rapport d’évaluation sur les causes, les effets et les impacts du réchauffement climatique.

Certains des messages clés :

Les émissions de dioxyde de carbone, de méthane et d’autres gaz d’origine humaine ont réchauffé la planète de 1,1 degré Celsius depuis la fin du XIXe siècle, et les températures pourraient potentiellement atteindre 1,5 degré Celsius au cours des 10 à 20 prochaines années. La Terre est la plus chaude qu’elle ait été depuis plus de 125 000 ans. Les niveaux de dioxyde de carbone en 2019 étaient leurs niveaux les plus élevés en 2 millions d’années. Les scientifiques sont plus confiants que jamais dans le lien entre les changements, notamment l’élévation du niveau de la mer, la fonte des glaciers, les températures extrêmes, les tempêtes et les pluies extrêmes, les sécheresses et les incendies, et le changement climatique. Si nous pouvons réduire nos émissions de CO2 au point de retirer plus de carbone de l’atmosphère que nous n’en rejetons dans l’atmosphère, nous pourrions progressivement inverser le réchauffement. Mais la montée des mers est une autre affaire – cela pourrait prendre « plusieurs siècles, voire des millénaires pour que le niveau moyen mondial de la mer s’inverse ».

Le rapport a été créé par 234 auteurs de 66 pays, dont Kyle Armour, professeur agrégé et climatologue à l’Université de Washington, Richard Feely du NOAA Pacific Marine Environmental Laboratory et Alan Mix de l’Oregon State University.

Armor a déclaré au Seattle Times que le changement climatique affectait toutes les régions de la Terre.

“Le changement climatique est vraiment répandu et s’intensifie et de nombreux changements sont sans précédent depuis des milliers d’années”, a déclaré Armor.

Le chiffre qui me vient à l’esprit est le potentiel d’atteindre une augmentation de 1,5 degré Celsius sur une période aussi courte qu’une décennie. Avec une augmentation d’un peu plus d’un degré au cours du siècle dernier et plus, ma région natale du nord-ouest du Pacifique a déjà été secouée par la sécheresse, des incendies de forêt cauchemardesques et un dôme de chaleur surréaliste en juin dernier qui a établi des records de température auparavant impensables pour une région connue pour ses éclat détrempé et moussu.

Que se passe-t-il si nous remontons de près de la moitié en si peu de temps ?

Les auteurs du rapport du GIEC prévoient les degrés probables de réchauffement possible en fonction de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre. Leurs modèles utilisent différents scénarios allant du plus optimiste avec les plus grandes réductions (SSP1-1.9) aux moins coupés (SSP5-8.5). (Graphique du sixième rapport d’évaluation du GIEC, résumé pour les décideurs)

Le rapport du GIEC met davantage l’accent sur l’importance de définir et d’atteindre des objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone à court terme. Les gouvernements du monde se réuniront cet automne à Glasgow pour la Conférence des Parties des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) afin de fixer des objectifs de réduction pour leurs pays.

Dans le Nord-Ouest, les géants de la technologie ont établi leurs propres programmes climatiques.

Microsoft reste un leader avec son objectif de devenir négatif en carbone d’ici 2030. En janvier, la société a annoncé qu’elle avait réduit ses émissions de carbone de 6%, passant de 11,6 millions de tonnes métriques à 10,9 millions de tonnes métriques. Il a également payé pour l’élimination de 1,3 million de tonnes métriques supplémentaires de carbone de l’atmosphère. Amazon vise la neutralité carbone d’ici 2040. L’année dernière, la société a révélé que ses émissions avaient en fait augmenté de 15 % entre 2018 et 2019. Amazon était responsable de 51,2 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone, un volume à peu près équivalent à l’empreinte de Singapour. La société continue d’investir dans des projets d’énergie renouvelable et est la plus grande entreprise acheteuse d’énergie renouvelable aux États-Unis et en Europe. Amazon et Microsoft ont tous deux soutenu certaines lois clés sur le climat pour l’État de Washington, et en mai, le gouverneur Jay Inslee a promulgué ce que beaucoup ont salué comme le paquet de politiques climatiques le plus ambitieux du pays.