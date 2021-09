Un nouveau rapport examine comment les petites entreprises abordent l’automatisation [Infographic]

Ces derniers temps, de plus en plus de solutions d’automatisation et technologiques ont été développées pour prendre en charge une gamme de fonctions quotidiennes, de l’obtention de conseils juridiques à la conduite d’une voiture.

Certains d’entre eux sont évidemment plus avancés que d’autres, mais la direction dans laquelle nous nous dirigeons est claire – bientôt, de plus en plus de notre vie quotidienne sera gérée par des machines. Cela apportera des gains d’efficacité majeurs, mais aussi de nouveaux défis, en particulier pour les propriétaires d’entreprise qui devront faire des appels difficiles à l’efficacité plutôt qu’au service et aux robots à certains égards.

Alors, comment les petites entreprises, en particulier, s’adaptent-elles à ce changement, et comment cherchent-elles à utiliser de nouveaux outils d’automatisation pour maximiser leurs opérations ?

Pour en savoir plus à ce sujet, Skynova a récemment interrogé 288 propriétaires de PME aux États-Unis pour obtenir leur point de vue sur ce qu’ils automatisent, ce qu’ils ne considèrent pas comme faisable pour l’automatisation et les avantages qu’ils ont constatés.

En résumé, le marketing par e-mail et sur les réseaux sociaux est plus ouvert à l’automatisation, ainsi qu’à l’analyse des données et à certaines fonctions comptables, mais les éléments directs orientés client ne sont pas pris en compte pour la plupart des marques. Encore.

Cela aussi, il convient de noter, s’étend à l’engagement des clients sur les réseaux sociaux, un élément important à prendre en compte dans votre planification

Vous pouvez consulter le rapport complet de Skynova ici ou consulter la liste infographique ci-dessous.