Un nouveau rapport examine les tendances d’utilisation des médias sociaux au cours de la dernière décennie et l’orientation actuelle des choses

Si vous souhaitez comprendre les dernières mises à jour de la plate-forme de médias sociaux et maximiser vos propres efforts en matière de marketing des médias sociaux, cela vaut la peine d’avoir une vision plus large des tendances de consommation et d’examiner comment les gens cherchent à utiliser les applications sociales pour se connecter, de diverses manières, sur temps.

En comprenant ces tendances, vous pouvez avoir une idée plus claire de ce que les gens veulent voir de votre marque – c’est là qu’intervient le dernier rapport de la plate-forme d’analyse d’applications App Annie.

Le rapport « Evolution of Social Apps » d’App Annie examine l’évolution des tendances d’utilisation des médias sociaux au cours de la dernière décennie, mettant en évidence l’essor de la diffusion en direct, l’attention croissante portée au commerce social, la croissance de TikTok et Snapchat, etc.

Le rapport est une lecture clé pour ceux qui cherchent à maîtriser les changements clés et ce qui motive les dernières mises à jour de la plate-forme. Vous pouvez télécharger le rapport complet ici, mais dans cet article, nous examinerons certaines des principales notes d’intérêt.

Le point culminant du rapport est probablement l’augmentation des dépenses de consommation dans les applications sociales, avec des dépenses cumulées déjà de 3,2 milliards de dollars au premier semestre 2021, soit une augmentation de 50 % d’une année sur l’autre.

Comme vous pouvez le voir dans ce graphique, l’adoption plus large des applications de médias sociaux sur les marchés asiatiques – en particulier l’Inde – a poussé les dépenses in-app à de nouveaux sommets, avec App Annie projetant que, pour l’année complète, les dépenses in-app atteindront 6,78 $ b cette année.

Cela devrait continuer d’augmenter à un taux de croissance annuel d’environ 29% à l’avenir, ce qui, selon les projets d’App Annie, verra les dépenses des applications sociales atteindre 78 milliards de dollars d’ici 2025.

Si vous vous demandez pourquoi chaque application cherche à se lancer dans le commerce in-stream, c’est tout. Les données indiquent une opportunité importante pour ces plates-formes qui peuvent étendre l’engagement des utilisateurs aux dépenses directes et aux comportements d’achat, facilitant ainsi un nouveau potentiel de revenus pour les plates-formes et de nouvelles opportunités pour les marques.

Si vous n’avez pas envisagé de brancher votre catalogue de produits sur les boutiques Facebook ou Instagram, ou si vous ne suivez pas l’évolution des plans de commerce électronique de TikTok, il est peut-être temps de faire attention (vous pouvez vous inscrire à notre newsletter ici).

Le rapport examine également comment, exactement, les utilisateurs cherchent à dépenser dans les applications sociales, les créateurs de diffusion en direct ouvrant la voie à bien des égards.

Selon le rapport :

« Le temps total passé dans le top 5 des applications sociales mettant l’accent sur la diffusion en direct devrait dépasser un demi-billion d’heures sur les seuls téléphones Android, en dehors de la Chine en 2021, un taux de croissance annuel composé sur 3 ans de 25 % contre 15 %. pour les applications de chat et de photo et vidéo »

Ce qui est un changement intéressant – entre 2014 et 2018, l’accent s’est éloigné des plateformes de médias sociaux et de la diffusion publique de vos pensées et opinions, et vers la messagerie et les groupes privés à la place, avec Facebook, en particulier, faisant une grande poussée sur les groupes comme un moyen de maximiser son engagement dans l’application.

Maintenant, il semble que la diffusion en direct gagne à nouveau du terrain. Ce qui, bien sûr, a été amplifié par la pandémie, la diffusion en direct offrant souvent le meilleur débouché social de remplacement pour les personnes en détention. Mais même dans ce cas, il semble en effet que la diffusion en direct ait un moment. Et lorsque vous considérez l’extension de cette connexion VR et de la socialisation dans les mondes numériques (c’est-à-dire le métaverse), il semble probable que cette tendance se maintiendra, même si nous entrons dans l’environnement post-COVID.

Mais il ne s’agit pas seulement de regarder des diffusions en direct, il s’agit également de dépenser en diffusion :

“Les applications sociales qui offrent la diffusion en direct en tant que fonctionnalité importante représentent 3 $ sur 4 $ dépensés dans les 25 meilleures applications sociales au premier semestre 2021.”

Un élément important de cette croissance a été le “cadeau” virtuel, les créateurs de contenu en Asie, en particulier, générant de gros dollars à partir de cadeaux virtuels in-stream, qui agissent essentiellement comme des dons aux créateurs, subventionnant leur production.

Facebook, YouTube et TikTok ont ​​tous créé leurs propres variantes, et bien que la tendance ne semble pas s’être propagée dans les régions occidentales avec la même véracité que leurs homologues asiatiques, les données indiquent à nouveau une opportunité importante, avec en direct- flux fournissant un sentiment de connexion immédiate, aidant à créer une communauté et à faciliter les transactions directes dans le flux.

En effet, Facebook teste maintenant des flux d’achat en direct dans son application principale, ainsi que sur Instagram, tandis que TikTok a également hébergé une gamme de collaborations d’achat en direct avec de grandes marques et des stars de la plate-forme.

Il reste à voir si cela deviendra une tendance plus importante sur les marchés occidentaux, mais l’opportunité est là et, comme indiqué, elle s’aligne également sur des changements d’utilisation plus larges.

Le rapport examine également la croissance de TikTok, qui, selon les données d’App Annie, a désormais dépassé YouTube aux États-Unis et au Royaume-Uni en termes de temps mensuel moyen passé dans l’application, par utilisateur.

La croissance de TikTok a été incroyable à voir, et il est maintenant difficile de le voir ne pas convertir cette popularité en une entreprise durable, à la fois pour TikTok lui-même et pour ses meilleures stars. Le principal risque pour TikTok reste une monétisation efficace, avec une vidéo courte offrant moins de potentiel pour les publicités, et donc un potentiel de revenu plus faible pour les créateurs. En ce sens, YouTube et Facebook peuvent offrir de meilleures opportunités de revenus, mais TikTok s’efforce d’établir un lien plus direct entre les marques et les créateurs, tout en expérimentant également des vidéos plus longues pour faciliter davantage d’opportunités publicitaires.

Il existe également le risque toujours présent que le gouvernement américain, et potentiellement d’autres, décide d’interdire TikTok en raison de ses liens avec le gouvernement chinois. Cet élément s’est calmé ces derniers temps, mais il s’agit d’une préoccupation persistante parmi les analystes de la sécurité et pourrait encore devenir un obstacle majeur pour l’application, si elle devait à nouveau être soulevée.

Pour cette raison, il semble également probable que les meilleurs créateurs chercheront à garder leurs options ouvertes, plutôt que de s’appuyer sur l’application – ce qui, en soi, pourrait également être un obstacle à TikTok maximisant son potentiel de croissance.

Quoi qu’il en soit, du point de vue de l’utilisation générale, TikTok est clairement un grand gagnant, et il continue de gagner du terrain dans l’espace social.

Ce qui se reflète également dans ce graphique, qui examine le classement des téléchargements d’applications au cours de la dernière décennie.

La domination de Facebook est absolument claire, mais il est également intéressant de noter les autres tendances, comme la montée en puissance de TikTok, la chute de Twitter et la résurgence de Snapchat.

Ce qui est un autre élément mis en évidence dans le rapport – selon les données d’App Annie, les téléchargements à l’étranger de Snapchat ont augmenté de 45% au cours des 12 derniers mois, par rapport aux 2 années précédentes.

Cela peut être largement attribué à l’Inde, où Snapchat a connu un énorme succès depuis le lancement de sa version mise à jour d’Android en 2019. Plus tôt cette année, Snapchat a annoncé avoir enregistré une croissance de 150% du nombre d’utilisateurs actifs dans la région.

C’est vraiment là que la plupart des applications sociales regardent maintenant – avec l’adoption croissante des smartphones en Inde, l’opportunité existe de se connecter avec des milliards d’utilisateurs supplémentaires, et les applications qui peuvent gagner le plus d’intérêt en Inde devraient voir d’énormes avantages, en particulier en ce qui concerne l’in- achats d’applications et potentiel de revenus.

Ainsi, à bien des égards, les dernières fonctionnalités et mises à jour que vous voyez ne vous concernent même pas. Le commerce en direct, les achats intégrés et d’autres ajouts sont vraiment destinés au marché asiatique, où le potentiel de croissance des applications sociales est bien plus important que dans les régions occidentales, où l’adoption est déjà élevée et où les dépenses n’augmentent pas au même rythme.

Donc, même si vous ne pensez pas que ces nouveaux éléments fonctionneront, peut-être qu’ils fonctionneront dans d’autres régions, et s’ils voient également l’adoption aux États-Unis et en Europe, ce n’est qu’un bonus.

En tant que tel, si vous voulez vraiment évaluer où les choses se dirigent dans le paysage des médias sociaux et sur quoi les plateformes chercheront à se concentrer à l’avenir, il peut être intéressant de se pencher plutôt sur les tendances d’adoption asiatiques ou de considérer ce qui gagne du terrain en Chine. , au sein de sa propre bulle Web.

Et qu’est-ce qui gagne du terrain en Chine en ce moment ? Commerce en direct et Douyin, la version locale de TikTok.

Il n’est pas difficile de voir l’un ou l’autre de ces éléments devenir également des considérations beaucoup plus importantes sur les marchés occidentaux.

Vous pouvez télécharger le rapport « Evolution of Social Media » d’App Annie ici.