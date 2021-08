Un nouveau rapport explore le mouvement du “Droit à la réparation” alors qu’Apple double ses politiques

in

Alors qu’Apple fait face à une pression croissante et à une réglementation potentielle concernant ses politiques de réparation de produits, le Wall Street Journal publie un nouveau rapport approfondissant l’état actuel de l’industrie de la réparation de MacBook. Dans le rapport, Joanna Stern du Journal tente d’obtenir deux MacBook endommagés par l’eau, avec des résultats mitigés.

Stern explique :

Mon voyage a commencé avec un MacBook Air 2020 et un MacBook Pro 2017, tous deux victimes du plus grand ennemi des ordinateurs portables : l’eau. Je les ai emmenés tous les deux dans divers établissements de réparation de gadgets de New York, qui ressemblent aux pizzerias de la ville dans leur étonnante variété. Apple a cité 999 $ pour réparer le Pro – 899 $ pour une réparation de dommages accidentels plus 100 $ pour la main-d’œuvre. L’Air coûterait moins cher : 799 $. Mais, rappelez-vous, il en coûte 999 $ pour en acheter un nouveau. Mike’s Tech Shop, un atelier de réparation agréé par Apple, m’a indiqué 1 170 $ pour réparer le Pro et 870 $ pour l’Air ! Pourquoi encore plus qu’Apple ? Parce que, pour ce type de problème, les petits magasins comme Mike envoient les systèmes à un centre de réparation Apple et facturent l’effort.

Stern a ensuite visité deux ateliers de réparation indépendants : Simple Mac et Rossmann Repair. Ce dernier a cité 325 $ pour réparer le MacBook Pro endommagé par l’eau, remplaçant les puces Wi-Fi, d’alimentation et LCD corrodées en utilisant des pièces d’une autre carte mère de MacBook.

Apple aurait remplacé toute la carte mère par une nouvelle, car la société ne remplace pas les puces individuelles. Un porte-parole de la société a déclaré qu’« Apple a trouvé que le remplacement des puces individuelles n’était pas fiable ».

Le MacBook Air, cependant, était trop endommagé pour être réparé par l’un des magasins indépendants :

Le MacBook Air n’a pas eu cette chance. Ni Rossmann ni Simple Mac n’ont pu le réparer. Pour commencer, il était plus endommagé. Mais les réparateurs n’avaient pas les pièces ou les informations pour ce nouveau modèle pour même tenter de le réparer. En regardant M. Rossmann réparer le Pro, j’ai appris que les ateliers de réparation indépendants ont besoin de ces deux choses pour faire le travail.

Dans l’article, un porte-parole d’Apple aurait déclaré que la société pensait qu’une réparation effectuée par un “technicien qualifié” utilisant des pièces d’origine était la solution “la plus sûre et la plus fiable”.

“Nous pensons que la réparation la plus sûre et la plus fiable est celle effectuée par un technicien qualifié utilisant des pièces d’origine Apple”, a déclaré un porte-parole d’Apple. « Nous continuons d’étendre les offres d’Apple pour mieux répondre aux besoins de nos clients.

Vous pouvez consulter le rapport complet du Wall Street Journal sur Apple News pour plus de détails, ainsi que la vidéo de Stern ci-dessous. L’histoire survient alors que la FTC a récemment adopté à l’unanimité une nouvelle politique de droit à la réparation qui obligerait des entreprises comme Apple à assouplir ses restrictions sur les réparations par des tiers.

