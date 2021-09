Un nouveau rapport montre que Facebook et YouTube ouvrent la voie en tant que sources clés de contenu d’actualités

La consommation d’informations sur les médias sociaux est devenue un point clé au cours de la dernière décennie, avec des accusations selon lesquelles les plateformes sociales provoquent une division et une angoisse accrues par le partage et l’engagement, tandis que les groupes d’activistes cherchent à stimuler la désinformation et les fausses nouvelles par le même, comme un moyen d’orienter l’ordre du jour dans la direction qu’ils souhaitent.

Il est difficile d’affirmer que nous ne sommes pas plus divisés politiquement maintenant qu’avant l’existence des médias sociaux, mais la cause réelle de cette division est moins claire. S’agit-il d’un accès accru à l’information et/ou d’une plus grande capacité pour les groupes politiques d’atteindre les gens à tout moment de la journée ? Est-ce l’évolution du cycle de l’actualité, qui voit maintenant les histoires aller et venir en quelques heures ? Ou pourrait-il s’agir de médias utilisant la rage comme arme pour augmenter leurs propres cotes d’écoute, attirant essentiellement les clics et les commentaires en adoptant une perspective plus partisane dans leurs reportages ?

En réalité, c’est une combinaison de ces choses – mais dans tous les sens, les médias sociaux jouent clairement un rôle.

C’est pourquoi les rapports réguliers de Pew Research sur la consommation d’actualités sur les médias sociaux sont si précieux pour comprendre le paysage médiatique moderne.

Cette semaine, Pew a publié la dernière version de son rapport, qui met en évidence la façon dont les Américains accèdent au contenu de l’actualité et le rôle que chaque plate-forme sociale joue à cet égard. Les données proviennent d’une enquête menée auprès de 11 178 personnes à travers les États-Unis, fournissant une mesure indicative des principales tendances et habitudes.

Vous pouvez lire l’aperçu complet de l’étude de Pew ici, mais dans cet article, nous examinerons certains des points clés.

Tout d’abord, Pew dit qu’il y a en fait eu une baisse du nombre de personnes s’appuyant régulièrement sur les plateformes de médias sociaux pour le contenu d’actualités en 2021.

Comme vous pouvez le voir ici, 48 % des personnes interrogées ont indiqué qu’elles recevaient des nouvelles des médias sociaux « souvent » ou « parfois », ce qui est en baisse par rapport à 2020, tandis que dans l’ensemble, y compris les réponses « rarement », 67 % des personnes reçoivent désormais au moins certains contenus d’actualité provenant de plateformes sociales, contre 71% en 2020.

C’est une baisse mineure, ce qui montre que la consommation d’informations est toujours importante sur les plateformes sociales, et que la consommation des médias sociaux détient toujours une influence à cet égard. Mais il est intéressant de noter la baisse. Cela signifie-t-il que de plus en plus de personnes sont de plus en plus sceptiques à l’égard des publications qu’elles voient dans les applications sociales et recherchent donc d’autres sources pour rester à jour ?

En termes de consommation d’actualités spécifiques à la plate-forme, Facebook et YouTube restent en tête, bien que les deux soient également en légère baisse par rapport à l’année dernière.

L’année dernière, 36% des personnes interrogées ont indiqué qu’elles recevaient régulièrement du contenu d’actualités sur Facebook, tandis que 23% ont noté la même chose pour YouTube, donc seulement un léger changement. Twitter a également connu une légère baisse dans l’enquête de cette année (-2% par rapport à l’année dernière) tandis que TikTok a sans surprise augmenté, avec 6% des adultes recevant désormais du contenu d’actualité sur la plate-forme, contre 3% en 2020.

Il est difficile de dire à quel point chaque plate-forme est influente, étant donné que les écarts sont si faibles – mais encore une fois, TikTok a constaté une augmentation de 100% de la consommation de contenu d’actualités, sur la base de ces statistiques, ce qui pourrait en faire un facteur de plus en plus pertinent pour communiquer sur problèmes clés, surtout si vous cherchez à toucher un public plus jeune.

En plus de cela, Pew note également que Twitter, en particulier, est particulièrement influent en tant que source d’information parmi ceux qui l’utilisent.

Comme expliqué par Pew :

« Lorsque l’on regarde la proportion d’utilisateurs de chaque site de médias sociaux qui y reçoivent régulièrement des nouvelles, certains sites se distinguent comme étant plus « d’actualité », même si leur audience totale est relativement faible. Twitter, par exemple, est utilisé par 23 % des adultes américains, mais plus de la moitié de ces utilisateurs (55 %) reçoivent régulièrement des informations sur le site. D’un autre côté, YouTube, bien que largement utilisé, voit une plus petite partie de ses utilisateurs se tourner régulièrement vers le site pour s’informer (30 %).

Il s’agit d’un aspect clé et souvent négligé de l’influence de Twitter – alors que Twitter est utilisé par beaucoup moins de personnes dans l’ensemble, par rapport à Facebook ou Instagram, les personnes qui l’utilisent sont, en général, plus à l’écoute du cycle de l’actualité et des dernières changements, ce qui signifie, par conséquent, que les points de conversation qui commencent sur Twitter ont tendance à se propager à d’autres plates-formes et applications.

En d’autres termes, l’influence de Twitter est plus grande qu’il n’y paraît en raison des personnes que vous pouvez atteindre via les tweets, avec des journalistes, des commentateurs, des influenceurs et cherchant plus activement à rester au courant des dernières nouvelles, puis à les redistribuer via leurs propres plateformes dans autres applications.

Ainsi, bien que votre portée puisse être plus petite sur Twitter, les personnes que vous atteignez pourraient être essentielles pour maximiser votre message, une considération importante dans ces résultats, et dans le marketing des médias sociaux en général, en particulier en ce qui concerne les tendances de l’actualité.

Comme indiqué, étant donné le débat en cours sur l’influence des plateformes sociales sur le cycle de l’actualité et sur la manière dont les gens reçoivent et traduisent les dernières mises à jour, il est important d’établir une compréhension de l’utilisation des plateformes sociales à cet égard, et d’avoir une idée des plateformes sont plus fiables pour les informations clés, et comment cela se rapporte à de telles tendances.

Le rapport de Pew aide à établir une vision plus claire de ce qui se passe à cet égard, ce qui peut être essentiel pour une recherche approfondie sur les impacts de l’actualité, tandis que pour les marques, il peut également fournir plus d’informations sur les comportements d’utilisation clés pour votre planification.

Vous pouvez lire le rapport complet de Pew Research 2021 « Consommation d’actualités sur les médias sociaux » ici.