Un nouveau rapport montre qu’Instagram a connu le plus de pannes parmi les plateformes sociales au cours de l’année écoulée

Depuis ses débuts audacieux, Exile In Guyville, sortis en 1993, l’auteure-compositrice-interprète Liz Phair incarne une certaine esthétique. On l’a surnommée “le visage féminin du rock indépendant”, une “poète fainéante du premier degré” et une “mauvaise fille intelligente”, mais elle reste à jamais la chérie sardonique de l’Amérique – comme le suivi de Guyville, Whip-Smart, a […] More