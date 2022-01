Un nouveau rapport révèle que la vidéo sur les réseaux sociaux voit désormais autant de temps de consommation que la télévision traditionnelle

Soulignant l’influence croissante du contenu en ligne dans la consommation plus large des médias, une nouvelle étude menée par la Consumer Technology Association, qui sera publiée conjointement avec l’événement annuel de l’industrie CES, a révélé que les consommateurs américains passent désormais presque autant de temps à diffuser des vidéos sur les plateformes sociales. comme ils le font en regardant la télévision traditionnelle.

Comme le rapporte Variety, l’étude, qui intègre les réponses de plus de 2 000 personnes interrogées, montre que, dans l’ensemble, le contenu créé par les utilisateurs sur les plateformes sociales représente désormais 39 % des heures de médias hebdomadaires consommées par les Américains, contre 61 % pour les médias traditionnels.

Vous pouvez voir la répartition dans cette liste, la consommation de télévision traditionnelle représentant 18% du temps total des consommateurs de médias, contre 16% pour le contenu généré par les utilisateurs en ligne.

Et comme vous vous en doutez, cette tendance est encore plus prononcée chez les jeunes consommateurs.

Selon la variété :

« Les adolescents de 13 à 17 ans passent 56 % de leur temps multimédia avec du contenu créé par les utilisateurs, contre seulement 22 % parmi les consommateurs de 55 ans et plus. »

Les données soulignent l’évolution évolutive des médias traditionnels vers des plateformes de médias sociaux plus démocratisées en tant que forme clé de consommation de contenu. Ce qui est important à noter pour les marques – bien qu’il soit également pertinent de noter que la télévision traditionnelle et la vidéo par abonnement, à l’heure actuelle, occupent toujours la part du lion du temps de consommation des médias.

Bien qu’il y ait clairement une valeur significative dans UGC, et de grands avantages pour l’exposition et le développement d’audience dans les applications sociales, il y a aussi quelque chose à dire pour le contenu défini éditorialement. Et tandis que les services de VOD semblent être le glas de la télévision traditionnelle, malgré le fait que les jeunes consommateurs s’alignent sur les créateurs individuels plus que sur les chaînes et les émissions, la modération et le contrôle de la publication jouent toujours un rôle clé dans le tri de la crème de la récolte et l’amplification de ce matériel. à un public plus large.

Cela a bien sûr changé au cours de la dernière décennie, mais il est intéressant de noter le rôle important que joue encore le contenu éditorial dans le paysage médiatique plus large. Les jeunes consommateurs sont beaucoup plus en phase avec les créateurs individuels qu’ils trouvent et auxquels ils s’abonnent, et c’est une tendance de consommation quotidienne clé à noter. Mais en termes de dépense de vos dollars médiatiques en ce moment, il reste une valeur importante dans ces formats hérités (à défaut d’un meilleur terme), qui pourraient générer de bons résultats.

En d’autres termes, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, mais assurez-vous d’être au courant des dernières tendances de consommation, qui devraient être à nouveau bouleversées au cours de la prochaine décennie alors que nous assistons à une nouvelle vague de métaverses. -des créateurs natifs s’emparant de cette nouvelle étape.

L’étude du CTA a également révélé qu’environ 20 millions de créateurs aux États-Unis monétisent leur contenu d’une manière ou d’une autre en ligne, le revenu moyen des créateurs en ligne étant de 768 $ par mois.

« Des revenus générés par les créateurs, 28 % proviennent de produits dérivés ou d’expériences de fans ; 27 % proviennent des abonnements au contenu ; 27 % proviennent d’un paiement à la carte pour le contenu ; 16 % proviennent des pourboires ; et 2 % proviennent d’autres sources. »

Alors que les plates-formes s’efforcent d’ajouter davantage d’options de monétisation pour les créateurs, afin de conserver les meilleures stars et de fidéliser leur public, les produits dérivés et les abonnements restent les principaux revenus, les pourboires étant encore loin derrière.

Ce qui a du sens. Bien que les gens puissent aimer, et même aimer certains créateurs, ils ne sont toujours pas trop susceptibles de payer pour quelque chose qu’ils peuvent obtenir gratuitement. Pour les créateurs, cela signifie que vous devez travailler sur votre proposition de valeur ajoutée pour maximiser vos sources de revenus et développer des produits et/ou des services que vous pouvez fournir en plus de votre contenu habituel pour augmenter vos opportunités.

C’est un rapport intéressant sur l’état actuel du paysage médiatique et les changements qui ont transformé la façon dont fonctionne la distribution des médias dans une large mesure. Compte tenu de cela, si vous souhaitez maximiser le message de votre marque en 2022, vous devriez chercher à vous diversifier, l’UGC populaire dans votre créneau étant désormais un pipeline clé permettant à de nombreuses marques d’atteindre le bon public.

Cela pourrait être encore plus efficace que les publicités télévisées, qui ont longtemps été considérées comme l’option de placement publicitaire premium. Les publicités télévisées garantiront toujours une plus grande notoriété de la marque à bien des égards, mais en fonction de votre public, il pourrait également exister de meilleurs moyens de se connecter.