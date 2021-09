Un nouveau rapport révèle que les utilisateurs sont plus ouverts aux options publicitaires innovantes et créatives de TikTok

Alors que TikTok continue de croître et d’ajouter de plus en plus d’utilisateurs au fil du temps, il s’efforce également d’affiner ses offres publicitaires et d’attirer davantage d’investissements dans ses outils promotionnels.

Et il semble, sur la base de cette recherche au moins, que les campagnes TikTok génèrent des résultats, la dernière étude « Media Reactions » de Kantar montrant que TikTok est « l’environnement publicitaire préféré des marques et de leur public », tandis que les campagnes de renforcement de la marque sur le plate-forme ont 7 fois plus d’impact chez les personnes ayant un capital publicitaire élevé.

Le rapport 2021 de Kantar sur les réactions aux médias intègre les réponses de plus de 14 500 consommateurs et 900 responsables marketing du monde entier, offrant un large éventail d’opinions sur les principaux changements et tendances publicitaires. Les principaux éléments du rapport de Kantar sont :

Le dilemme numérique – Comment maximiser l’engagement des consommateurs sans irriter dans un monde de plus en plus digital ?

Le dilemme « glocal » – Comment conciliez-vous les avantages d’échelle des plateformes médiatiques mondiales avec la promesse de pertinence des joyaux des médias locaux ?

Le dilemme de l’innovateur – Comment les marques médias peuvent-elles trouver le bon équilibre entre maintenir la confiance et stimuler l’innovation ?

Sur la base de ces éléments, Kantar a constaté que les publicités TikTok, en particulier, étaient efficaces sur plusieurs fronts.

Comme expliqué par TikTok :

“Le capital publicitaire de TikTok a été classé n ° 1 dans le monde deux années consécutives en raison de notre communauté créative, authentique et de notre plate-forme conviviale pour la marque. Atteindre les consommateurs dans un environnement conçu pour la découverte donne aux entreprises le pouvoir de créer d’excellentes expériences publicitaires – et offre au public la possibilité de découvrir un contenu captivant et amusant.

Parmi les résultats de l’étude, les recherches de Kantar indiquent que l’atmosphère collaborative de TikTok conduit à des campagnes publicitaires moins intrusives et plus créatives. Cela s’aligne sur l’approche “Make TikToks, Not Ads” de TikTok, qui appelle les spécialistes du marketing à vraiment apprendre la plate-forme et ses tendances clés, et à s’aligner sur la façon dont les utilisateurs s’engagent, au lieu d’adopter une approche marketing traditionnelle plus perturbatrice.

Les publicités TikTok ont ​​également obtenu de meilleurs résultats en termes de pertinence et d’utilité que dans le rapport de l’année précédente, tandis qu’elles ont également battu toutes les autres en termes de sentiment selon les décideurs des ménages, dans presque tous les secteurs.

À certains égards, TikTok bénéficie probablement d’être le petit nouveau du quartier, les consommateurs étant plus ouverts aux promotions TikTok en raison des tendances générales d’utilisation. Mais vraiment, la note principale ici est que les marques ont rapidement appris que les approches publicitaires traditionnelles ne fonctionnent tout simplement pas sur la plate-forme – vous ne pouvez pas simplement réutiliser vos campagnes à partir d’autres plates-formes et supports et vous attendre à ce que les utilisateurs de TikTok y prêtent attention.

Si vous voulez empêcher les gens de passer, vous devez créer des publicités TikTok qui semblent naturelles dans les flux d’utilisateurs, et cette poussée plus large a obligé les annonceurs à se conformer aux principes de contenu généraux de l’application, c’est pourquoi ses publicités semblent moins intrusives que, disons, interruptions de pré ou mid-roll sur d’autres plates-formes.

En accord avec ces résultats, TikTok recommande aux annonceurs :

Donnez aux utilisateurs une raison de participer – TikTok repose sur une collaboration créative. Développez votre présence dans cet esprit et trouvez des moyens amusants d’impliquer le public dans votre histoire.

Faites en sorte que les tendances TikTok fonctionnent pour vous – Les tendances sont un moyen puissant d’interagir avec le public grâce à la pertinence et à la réalité. Créez du contenu autour des nouveaux sons, hashtags, filtres et formats vidéo qui émergent sur TikTok chaque semaine.

Exploitez notre talent de créateur – Nos créateurs donnent un tout nouveau sens à « influents ». Tirez parti de la relation unique entre l’utilisateur et le créateur et faites passer le message de votre marque avec brio.

Ce sont quelques bons conseils, avec l’éthique de base, encore une fois, “Faire des TikToks, pas des annonces”.

Si vous ne savez pas exactement comment procéder, vous pouvez consulter la bibliothèque d’annonces de TikTok, qui met en évidence d’excellents exemples de clips TikTok efficaces, tandis qu’elle a également récemment lancé un nouveau centre créatif pour présenter des campagnes plus performantes.