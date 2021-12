Un nouveau rapport révèle que les ventes de vinyle en 2021 au plus haut niveau depuis 30 ans

Un nouveau rapport révèle que les ventes de vinyle en 2021 étaient les plus élevées qu’elles aient été en 30 ans, malgré des problèmes largement médiatisés d’arriérés et de retards.

Selon de nouveaux chiffres de la Industrie phonographique britannique (BPI), plus de cinq millions de disques vinyles ont été vendus cette année, soit une augmentation de 8% par rapport à 2020. Il s’agit de la 14e année consécutive d’augmentation des ventes du format, les ventes de vinyles représentant 23% de tous les albums vendus. cette année.

L’album vinyle le plus vendu de 2021 à ce jour est ABBA record de retour Voyage, tandis qu’Adele a acclamé 30 et Sam Fender Dix-sept en cours – L’album de l’année de NME – s’est également vendu à grande échelle sur la cire.

Réfléchissant sur les nouveaux chiffres, Geoff Taylor, directeur général du BPI, Brit Awards & Mercury Prize, a déclaré : « C’est le moment idéal pour être un fan de musique, avec un choix plus large que jamais, soutenu par un excellent rapport qualité-prix.

« Grâce à l’investissement des maisons de disques dans la nouvelle musique et les nouveaux talents, les fans peuvent acheter et collectionner la musique qu’ils aiment le plus sur vinyle, CD et même cassette, tout en bénéficiant d’un accès à plus de 70 millions de chansons à diffuser instantanément quand et à quelle fréquence ils le souhaitent, en tour permettant à une nouvelle génération d’artistes de créer de la musique et de poursuivre des carrières réussies sur un marché mondial.

Plus tôt cette année, une nouvelle étude a révélé que la génération Z achète plus de disques vinyles que les millennials. Selon une enquête menée par MRC Data, 4 041 personnes âgées de 13 ans et plus ont été interrogées au cours de deux semaines sur leurs influences musicales, leurs inspirations et leurs achats, avec 15% des répondants de la génération Z – des personnes généralement identifiées comme étant nées approximativement entre 1997 et 2012 – affirmant avoir acheté des albums vinyles au cours des 12 derniers mois.

Des campagnes telles que LoveRecordStores, Journée du magasin de disques et la Journée nationale de l’album a également contribué à rallier les ventes des magasins de disques indépendants et des chaînes spécialisées.

2020 a également vu les ventes de vinyles surpasser les CD pour la première fois depuis les années 1980. Selon la Recording Industry Association of America (RIAA), le vinyle a contribué à hauteur de 232 millions de dollars (181 millions de livres sterling) à des ventes physiques totales de 376 millions de dollars (278 millions de livres sterling) au premier semestre 2020.