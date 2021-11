Un nouveau rapport suggère que TikTok dépassera 1,5 milliard d’utilisateurs en 2022

Malgré les défis constants des plates-formes rivales, ainsi que les problèmes de réglementation et même les restrictions dans certaines régions, TikTok continue de se renforcer. Et selon les dernières données d’App Annie, la dynamique de croissance de l’application ne ralentira pas de si tôt.

Selon le rapport 2022 Mobile Forecast d’App Annie, TikTok devrait dépasser 1,5 milliard d’utilisateurs au cours des douze prochains mois, alors que son influence culturelle continue de se répandre dans le monde.

Cela le placerait bien devant Instagram, qui reste sur un milliard d’actifs, un nombre qu’il a signalé pour la première fois en 2018 et qui n’a pas été mis à jour depuis. Ce qui, en soi, est un peu étrange. La croissance d’Instagram s’est-elle simplement arrêtée – et si oui, qu’est-ce que cela signifie pour la popularité plus large de l’application ?

Les prédictions d’App Annie ont également été solides dans le passé. En novembre dernier, App Annie a prédit que TikTok dépasserait le milliard d’utilisateurs actifs en 2021, ce qu’elle a fait en septembre.

Comme le note App Annie (ci-dessus), le taux de croissance de TikTok est sans précédent, l’application devenant une force culturelle plus rapidement que toute autre plate-forme de l’histoire. Une partie de cela, bien sûr, s’explique par les tendances établies – Facebook et Instagram ont eu plus de mal à atteindre leur premier milliard d’utilisateurs car ils devaient établir de nouveaux comportements habituels, dont TikTok a bénéficié dans son ascension.

Mais même ainsi, l’ascension rapide de l’application est importante – et c’est sans l’Inde, qui, à un moment donné, était le plus grand marché d’utilisateurs de TikTok, avec 200 millions d’actifs mensuels. Il est assez sûr de supposer que si TikTok n’avait pas été interdit en Inde en juin 2020, sa base d’utilisateurs indiens serait désormais plus proche de 500 millions, ce qui signifierait que TikTok serait déjà sur ce marché d’utilisateurs de 1,5 milliard à ce stade.

C’est incroyable de voir comment TikTok a pu atteindre des performances aussi solides sur un marché des médias sociaux de plus en plus encombré. Snapchat semblait autrefois prêt pour une croissance massive similaire, jusqu’à ce qu’Instagram copie Stories et le ralentisse, ce qui est le même livre de jeu que la société mère d’Instagram, Meta, a suivi avec TikTok, en ajoutant Reels sur Facebook et Instagram dans le but de voler l’audience. part d’un rival potentiel croissant.

Mais encore plus que cela, YouTube a également ajouté Shorts, Snapchat a ajouté Spotlight et d’autres applications ont testé des outils similaires à ceux de TikTok. Et pourtant, même avec tous ces outils concurrents qui lui sont opposés, TikTok est resté résilient.

Loin de le ralentir, TikTok n’a fait que gagner plus d’audience grâce à ces efforts de contre-croissance.

Comment TikTok a-t-il pu continuer à gagner, là où d’autres se sont fanés face aux géants établis ?

La clé réside dans sa correspondance d’algorithme, qui est encore bien meilleure que toute autre plate-forme pour fournir un flux de contenu sans fin qui est très adapté à vos intérêts spécifiques.

Comme le savent tous ceux qui ont utilisé TikTok à quelques reprises, le flux personnalisé de vidéos « Pour vous » qui vous intéressera probablement est très addictif et très efficace pour s’aligner rapidement sur vos intérêts personnels.

L’avantage de TikTok par rapport aux autres plates-formes est son flux plein écran, ce qui signifie que chaque action que vous effectuez lorsque chaque vidéo est à l’écran est indicative de votre réponse à ce clip spécifique. Balayez rapidement et le contenu de cette vidéo n’est clairement pas intéressant, regardez le tout et c’est un signal fort, tout en appuyant sur n’importe quel élément fournit également des données de réponse claires pour sa correspondance.

Instagram n’a pas la même chose, car il y a souvent plusieurs publications à l’écran, et bien que Reels puisse être plus spécifiquement adapté de cette manière, son algorithme n’est pas aussi efficace que la détection de vos intérêts, les Reels étant souvent trop sensibles au contenu tendance, puis vous en montrer plus sans prendre en compte le contexte plus large.

Le système de TikTok est bien meilleur pour déterminer des correspondances plus complexes en réponse à vos actions, c’est pourquoi il est si addictif pour tant de gens, et cela l’a aidé à continuer à ajouter des utilisateurs, même si d’autres applications ont essayé de reproduire ses fonctionnalités clés.

Parce que, vraiment, ils ne peuvent pas, ou du moins ils n’ont pas encore pu le faire. Et bien qu’il semble que Meta et YouTube devraient, à un moment donné, être en mesure de le comprendre, le fait que ni l’un ni l’autre n’ait encore fait de progrès significatif pourrait bien indiquer que TikTok a simplement une meilleure capacité et une meilleure compréhension du public que ses rivaux. , ce qui indique encore une fois le succès continu de l’application, qui est maintenant sans doute l’endroit le plus cool pour les créateurs de toute façon.

La monétisation est la prochaine étape et fournit une capacité comparative aux meilleures stars pour gagner autant d’argent sur TikTok que possible dans d’autres applications. Mais cela aussi avance, avec l’évolution rapide des outils de commerce électronique et de partenariat marque/créateur de la plate-forme, facilitant davantage d’opportunités sur ce front.

Si vous n’avez pas considéré TikTok comme une plate-forme potentielle pour vos efforts de marketing, en 2022, il est peut-être temps d’y réfléchir davantage. Toutes les marques ne prospéreront pas sur TikTok, et cela nécessite une approche plus dédiée et de type organique, vous devez donc connaître les tendances spécifiques à la plate-forme ou travailler avec des créateurs qui sont en phase avec celles-ci. Mais les opportunités, pour la bonne marque, avec la bonne approche, peuvent être importantes.

Et ils grandissent de plus en plus chaque jour, avec son élan de croissance. À ce rythme, TikTok pourrait bien avoir plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs d’ici 2023, et encore plus de pertinence culturelle dans le monde.

Ce n’est peut-être pas une plate-forme qui vient naturellement pour vos promotions, et ce n’est peut-être pas celle qui vous intéresse vous-même. Mais en 2022, il vaudra probablement la peine de vous familiariser avec les dernières tendances de TikTok et de mieux comprendre l’application.

Vous pouvez télécharger le rapport complet des prévisions d’applications 2022 d’App Annie ici.