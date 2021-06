Un nouveau rapport suggère qu’Ethereum et les détenteurs de DeFi aident l’ETH à tomber en dessous de 1,7 000 $

in

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

La valeur totale verrouillée dans les contrats intelligents activés pour la finance décentralisée a chuté de 35% par rapport à son pic.

La baisse du prix de l’Ether (ETH) ne parvient pas à ébranler les détenteurs sur le long terme, tandis que le secteur de la finance décentralisée (DeFi) offre également des opportunités aux investisseurs.

Ainsi, un nouveau rapport de Glassnode suggère que de nombreux détenteurs à long terme (> 155 jours) d’Ether sont au sommet des gains malgré la baisse de 55% de l’ETH / USD par rapport à son sommet de plus de 4 300 $. Par comparaison, les détenteurs d’Ether à court terme (

“Après avoir presque atteint 46% de la capitalisation boursière dans les bénéfices non réalisés, les détenteurs à court terme ont désormais une perte totale sur papier de -25% de la capitalisation boursière”, a écrit Glassnode. “En revanche, les détenteurs à long terme maintiennent une forte rentabilité, détenant des bénéfices papier équivalant à environ 80% de la capitalisation boursière.”

Ceux qui subissent des pertes sont plus susceptibles de liquider leurs avoirs en ETH, a ajouté Glassnode, citant son indicateur exclusif STH-NUPL (gain-perte net non réalisé à court terme des détenteurs), qui est tombé en dessous de zéro.

Le gain/perte net non réalisé (NUPL) analyse la différence entre le gain latent et la perte latente pour déterminer si le réseau dans son ensemble est actuellement dans un compte de résultat.

Le détenteur d’éther à court terme NUPL tombe en dessous de zéro. Source : Glassnode

Glassnode a en outre noté que LTH-NUPL, un indicateur qui mesure les gains et les pertes nets non réalisés des détenteurs à long terme, était stable lors de la correction à la baisse d’Ether. Par conséquent, selon le service d’analyse de données, un LTH-NUPL plat montrait l’intention des détenteurs de prendre des risques à la baisse sur le marché de l’éther.

Le détenteur d’éther à long terme NUPL est proche de 1. Source : Glassnode

DeFi pour limiter les baisses d’Ether ?

Les dernières lectures LTH-NUPL supérieures à 1 ont eu lieu lors de la course haussière 2017-2018, au cours de laquelle les prix de l’éther ont bondi de 20,217%. Néanmoins, le mouvement haussier massif a suivi avec une vente tout aussi forte : ETH / USD a anéanti près de 95% de ces gains.

Les baisses volumineuses ont montré que les détenteurs à long terme ont paniqué leurs avoirs en ETH après avoir vu leurs gains papier disparaître.

Mais alors, l’année 2018 n’avait pas de secteur DeFi qui pourrait prendre l’ETH de ces détenteurs et le retourner avec des rendements annualisés comme une obligation d’État. Glassnode a noté :

«Contrairement aux périodes précédentes de capitulation, bon nombre de ces titulaires à long terme sont désormais en mesure de déployer leurs actifs dans DeFi. L’ETH est largement déposé dans des protocoles de prêt comme Aave et Compound, où il voit actuellement des dépôts en circulation de plus de 4 milliards de dollars. »

Dépôts et emprunts en cours chez Aave et Compound mercredi. Source : Dune Analytics

Les détenteurs à long terme peuvent emprunter des pièces stables (tokens indexés sur le dollar américain) en détenant leur ETH en garantie avec les protocoles Aave et Compound. En conséquence, la stratégie permet aux déposants de gagner des rendements attrayants sans risque ni spéculation sur les prix des jetons.

“Ces détenteurs peuvent accumuler des jetons de gouvernance, augmenter leurs soldes de pièces stables ou acheter sur de fortes baisses, tout en maintenant l’exposition qu’ils ont à l’ETH en tant que prêteurs à long terme”, a ajouté le rapport Glassnode. « Les dépôts et les prêts chez Aave et Compound restent solides. »

Cependant, l’emprunt d’actifs instables reste une alternative plus risquée. Par exemple, les jetons de gouvernance ont chuté de plus de 60% par rapport à leurs sommets de la dernière récession. Les participants à DeFi, en particulier ceux qui sont détenteurs d’Ether à long terme, recherchent donc des opportunités de culture de rendement sans risque pour survivre à la volatilité à la baisse.

Avec une liquidité toujours forte parmi les plateformes DeFi, un peu plus de 100 milliards de dollars selon les données fournies par Glassnode, et la volonté des détenteurs d’Ether de ne pas liquider leurs actifs, l’ETH devrait pouvoir éviter une correction à la baisse similaire à celle de 2018 en 2021.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.