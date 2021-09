Un nouveau regard sur le Da Vinci Code

Les fans de The Da Vinci Code et des romans Robert Langdon de Dan Brown obtiennent une nouvelle adaptation du thriller de Brown de 2009, The Lost Symbol, qui se dirige vers le service de streaming Peacock de NBCUniversal.

La série emmène la franchise dans une nouvelle direction, en redémarrant le scénario de Langdon avec un nouveau format de distribution et de série.

NBCUniversal a partagé les trois premiers épisodes de The Lost Symbol avec Android Authority avant la première. Lisez la suite pour nos réflexions sur le redémarrage de Da Vinci Code.

The Lost Symbol de Dan Brown sera présenté en avant-première le jeudi 16 septembre, uniquement sur Peacock.

De quoi parle The Lost Symbol de Dan Brown ?

Lorsque le symbologiste de Harvard, Robert Langdon, arrive au Capitole des États-Unis pour donner une conférence à son mentor Peter Solomon, il se rend vite compte que l’invitation ne vient pas de Salomon mais de son ravisseur. Avec la main coupée de Solomon laissée derrière et des agents de la CIA mystérieusement impliqués, Langdon fait équipe avec un policier du Capitole et la fille de Solomon Katherine pour aller au fond des choses.

Langdon doit suivre des indices, se frayant un chemin à travers des artefacts historiques et des chiffres alors que les ravisseurs de son mentor jouent avec lui. À la manière de Dan Brown, il doit faire face aux francs-maçons et aux anciennes conspirations. Et une claustrophobie invalidante et une science paranormale expérimentale ajoutent un peu plus de plaisir à l’ensemble.

La série suit Langdon et compagnie alors qu’ils essaient de trouver Peter Solomon et de le ramener à la maison en toute sécurité. Pendant ce temps, ils doivent garder une longueur d’avance sur la CIA, ne sachant jamais vraiment à quelle profondeur ce terrier de lapin va, ni qui est impliqué.

Le roman de Brown devait à l’origine être adapté en tant que suite cinématographique de The Da Vinci Code et Angels & Demons, avec Tom Hanks reprenant son rôle de Robert Langdon.

Au lieu de cela, l’équipe de production a adapté le best-seller 2013 de Brown, Inferno. Il s’agit donc de la première adaptation en dehors de cette série de films principale et d’un redémarrage de la franchise en quelque sorte.

Un nouveau regard sur le Da Vinci Code

Le symbole perdu ressemble à une nouvelle interprétation du travail de Dan Brown, pratiquement immortalisé maintenant dans les films de Ron Howard.

Personne ne réinvente la roue ici, cependant. La série est produite par le duo réalisateur/producteur de The Da Vinci Code composé de Ron Howard et Brian Grazer via leur société de production Imagine Entertainment. Dan Trachtenberg produit et réalise également le pilote.

Il conserve une grande partie de ce qui a fait fonctionner les films. Mais cela ressemble aussi à une mise à jour intelligente. Tom Hanks est formidable dans pratiquement tous les rôles qu’il assume, y compris Robert Langdon, mais son interprétation du personnage ressemble à son époque. C’est le gars le plus intelligent de la pièce, et tout le monde l’accepte, mais cela le rend un peu suffisant et autoritaire.

Avec le point de vue d’Ashley Zukerman sur Langdon, nous obtenons un Langdon plus jeune et moins expérimenté. Il est toujours aussi brillant, bien sûr, car le rôle l’exige. Mais il est appelé sur sa suffisance par des gens non moins intelligents ou déterminés à trouver Salomon.

Les Robert Langdon du monde peuvent parfois avoir une vision en tunnel. Ils peuvent trop compter sur leur propre expertise. Et ils peuvent laisser la validation de l’enseignement des jeunes esprits leur monter à la tête. Le symbole perdu comprend cela à propos de Langdon et laisse un peu de place à la dissidence, sans nécessairement saper l’habileté de Langdon à résoudre des énigmes.

Ses compatriotes sont tout aussi capables que lui, mais avec des compétences diverses parfois en contradiction avec les siennes. Cela rend la narration plus dynamique et la télévision amusante en général.

Critique de The Lost Symbol de Dan Brown : Verdict

Au-delà de la mise à jour de la franchise Da Vinci Code et de l’injection d’une nouvelle énergie, The Lost Symbol de Dan Brown est une série solide. Il allie l’efficacité narrative de la télévision en réseau d’antan à la construction du monde complexe et enrichissante de l’ère du streaming.

Cela fonctionne effectivement comme une procédure policière, avec Robert Langdon et ses collègues comme détectives étrangers. Mais il y a aussi une saveur d’Indiana Jones. (Langdon et Katherine se souviennent avec émotion des Aventuriers de l’arche perdue ensemble dans un clin d’œil rapide au public.)

Parfois, l’émission se délecte de l’étrange et de l’obscurité, faisant écho à une autre série NBC – et une autre partie bien trop tôt – Hannibal. Les séquences de rêves cryptiques de Peter Solomon évoquent en particulier les éléments les plus expérimentaux de ce spectacle. Sans parler d’Eddie Izzard apparaissant dans les deux.

Le symbole perdu est une version fraîche, intelligente et amusante des romans de Brown.

Le casting principal fonctionne bien ensemble, avec Rick Gonzalez et Valorie Curry, en particulier, tenant à distance la suffisance susmentionnée de Langdon. Au moins assez pour ajouter une tension bien nécessaire.

Il n’y a rien non plus comme un bon méchant, et Beau Knapp est incroyablement bon comme le Mal’akh amplement tatoué et joyeusement violent. Knapp est à surveiller depuis des projets comme Destroyer et The Good Lord Bird, et The Lost Symbol, espérons-le, gardera son étoile montante.

Dans l’ensemble, la série est un vrai gagnant. Et c’est un redémarrage étonnamment bienvenu d’une franchise qui semblait déjà avoir été soigneusement bouclée.

Vous pouvez voir la première de The Lost Symbol de Dan Brown le 16 septembre sur Peacock.