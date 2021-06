Un nouveau sac à main ⋆ 10z viral

in

Kyle a-t-il réussi à surmonter le coût du sac de Crystal ?

Dans The Real Housewives of Beverly Hills Saison 11 Episode 5, les dames sont retournées à Beverly Hills et Kyle a été choqué par le prix.

Mais elle a été encore plus choquée lorsqu’Erika a demandé le divorce d’avec son mari alors qu’elle prêchait que son mariage était parfait.

Alors qu’une querelle très publique entre le mari et la femme est apparue, les dames ont dû comprendre ce qui se passait.

