Un nouveau Seigneur gratuit arrive dans Total War: Warhammer 2 plus tard cette semaine

Par Dom Peppiatt, dimanche 14 mars 2021 à 15h16 GMT

Assemblée créative a confirmé qu’un nouveau seigneur légendaire arrive à Total War: Warhammer 2 plus tard cette semaine.

Beastlord Rakarth of Karond Kar arrive dans Total War: Warhammer 2 le 18 mars – et le nouveau contenu sera disponible gratuitement pour tous ceux qui possèdent le jeu.

Selon un communiqué de presse du développeur Creative Assembly, Rakarth se spécialise principalement dans le polissage de ses troupes via des améliorations de force et de défense et peut faire appel à de grands monstres comme le Kharibdyss et l’Hydra pour décimer ceux qui s’opposent à lui.

Beastlord Rakarth est armé du fouet de l’agonie qui lui permet de supprimer l’utilité des monstres ennemis d’infliger la peur et la terreur, et il aura également l’armure de bête de Karond Kar qui lui donne un bonus lorsqu’il est à proximité de monstres ennemis.

Si vous voulez monter quelque chose vous-même, vous pourrez obtenir le char Scourgerunner, un Manticore ou Bracchus le dragon noir.

Selon le teaser (ci-dessous), Rakarth est vu avec un Carnosaure, un Stegadon et un Squig – les principaux joueurs des forums Total War pour affirmer que Rakarth sera également en mesure de recruter des monstres d’autres factions. Eh bien, c’est un Beastlord, après tout.

Les développeurs ont également confirmé que Total War: Warhammer II devrait obtenir une dernière mise à jour DLC finale, mais il n’y a pas beaucoup d’informations sur ce qu’il inclura exactement au moment de la rédaction.

Plus tôt cette année, Total War: Warhammer 3 a été annoncé et sa sortie est prévue plus tard cette année.