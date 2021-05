Un nouveau service Netflix différent de tout ce qu’il proposait auparavant pourrait avoir fui – .

Netflix est le service de streaming le plus populaire au monde, car il a été la première entreprise à atteindre une échelle aussi incroyable. Moyennant des frais mensuels, les utilisateurs ont accès à de nombreux contenus Netflix originaux ainsi qu’à des émissions de télévision et des films que Netflix concède sous licence à d’autres studios. Cette simple recette de divertissement à domicile était le remplacement évident des locations de films qui impliquaient des disques physiques ou des bandes. L’accès instantané au contenu a rendu le streaming Netflix si populaire et c’est pourquoi tout le monde dans l’entreprise a lancé ses propres services de streaming pour rivaliser avec Netflix.

Avant longtemps, les sociétés de jeux ont tenté de lancer des services d’abonnement similaires au modèle de Netflix, mais pour les jeux. Ces services de streaming de jeux étaient souvent appelés «Netflix pour les jeux», diverses sociétés tentant de devenir le principal fournisseur de streaming de jeux. Sans surprise, il s’avère que Netflix pourrait également vouloir être un «Netflix de jeux», et le nouveau service pourrait être le plus grand lancement de Netflix depuis plus d’une décennie depuis son entrée sur le marché du streaming.

Un rapport de The Information indiquait il y a quelques jours que Netflix avait discuté avec des dirigeants de l’industrie du jeu de la possibilité de rejoindre l’entreprise ces dernières semaines. Netflix a déjà créé des jeux basés sur des émissions Netflix en partenariat avec des studios de jeux tiers, mais le streamer chercherait à augmenter ses investissements dans les jeux. Netflix envisage le lancement d’un service groupé similaire à l’abonnement de jeu en ligne Apple Arcade, qui coûte 4,99 $ par mois.

Netflix n’a pas exactement confirmé son intérêt à proposer des produits de jeu, mais il a déclaré à Polygon qu’il était «ravi» d’en faire plus avec les jeux interactifs:

Nos membres apprécient la variété et la qualité de notre contenu. C’est pourquoi nous avons continuellement élargi notre offre – des séries aux documentaires, en passant par les films, les originaux en langue locale et la télé-réalité. Les membres aiment également interagir plus directement avec les histoires qu’ils aiment – à travers des émissions interactives comme Bandersnatch et You v. Wild, ou des jeux basés sur Stranger Things, La Casa de Papel et To All the Boys. Nous sommes donc ravis d’en faire plus avec le divertissement interactif.

Le contenu interactif fait référence aux émissions de télévision et aux films qui adoptent un style Choisissez votre propre aventure, où les téléspectateurs peuvent choisir ce qui se passe ensuite – Bandersnatch était la première émission interactive de Netflix.

Comme le souligne IGN, Netflix héberge déjà de nombreux contenus basés sur les jeux, notamment Dota, Castlevania et la série très populaire The Witcher. Il réalise également d’autres émissions de télévision basées sur des jeux, notamment Magic: The Gathering et League of Legends. De plus, ses Stranger Things et Stranger Things 3: The Game sont déjà disponibles pour les utilisateurs sur d’autres plates-formes.

Mais ces initiatives liées aux jeux ne sont pas des produits de streaming de jeux, car Netflix ne gratte guère la surface dans cet espace. Il en faudra bien plus que cela pour attirer les joueurs et les convaincre de payer une redevance mensuelle pour accéder à une collection de jeux ou à un ensemble qui offrira à la fois des jeux et du contenu télévisé. Là encore, le service actuel de Netflix ne peut que se développer tellement, et l’expansion dans le jeu semble être la décision logique pour l’avenir.

Cela dit, on ne sait pas quand Netflix pourrait lancer un nouveau service de streaming de jeux ou combien cela pourrait coûter.

