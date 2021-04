un nouveau smartband avec écran AMOLED et une excellente batterie

27/04/2021 à 10h41 CEST

Huawei a récemment annoncé l’apparition d’un nouveau membre dans sa famille Huawei Band, en particulier le Huawei Band 6, qui cherche à combler le “ fossé ” entre les bandes intelligentes et consommateurs les plus exigeants. Pour cela, il est livré avec une batterie alimentée et un suivi beaucoup plus intéressant de la santé et de la forme physique.

On parle du premier Bracelet intelligent Huawei doté d’un écran FullView AMOLED 1,47 pouces. Ainsi, il a un rapport entre l’écran et le corps de 64%, affichant ainsi beaucoup plus d’informations que les écrans habituels. Même comme ça, ce smartband conserve le design typique de la marque, recherchant la simplicité et la propreté dans ses formes.

Une autre des singularités de ce modèle sera son incroyable batterie avec deux semaines d’autonomie. Ainsi, c’est une valeur sûre si nous sommes loin de chez nous. De toute évidence, Huawei n’a pas négligé ses atouts dans le Surveillance de la santé, c’est pourquoi il aura une mesure continue de la saturation en oxygène du sang (SpO2) 24 heures par jour. Quelque chose que sa concurrence directe n’inclut pas encore. En outre, il comprend également le suivi de la fréquence cardiaque et du sommeil.

Nous pouvons profiter du nouveau Huawei Band 6 pour 59 € dans le Huawei Store ou dans tout magasin vendant des objets technologiques.