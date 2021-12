Un nouveau Smash Bros. aurait besoin d’une liste plus petite, admet Sakurai

Image : Nintendo

Super Smash Bros. Ultimate, avec son approche « tout le monde est ici », a conclu avec une liste et une quantité de contenu énormes. C’était déjà un jeu énorme à sa sortie, mais un programme DLC qui s’est déroulé sur une période de trois ans l’a encore élargi, en plus des diverses mises à jour gratuites et ajouts de modes.

Comme cela a été bien enregistré, le leader de la série et figure de proue Masahiro Sakurai a profité d’un repos bien mérité depuis la fin du développement, mais le sujet de « la suite » le suit toujours. Dans une interview avec The Verge, Sakurai-san a parlé de ses récentes opportunités de se détendre, de la quantité de travail et de la profondeur qui a été appliquée à chaque ajout de DLC, et bien sûr de l’avenir.

En ce qui concerne la suite de la série, il est évident que Sakurai-san et Nintendo n’ont pas encore vraiment défini de plan, mais ce qui est clair, c’est que la portée du jeu devra peut-être se réduire et que le processus créatif devra changer pour partager le charge.

Je pense que nous avons atteint la limite, au moins en termes de volume de contenu et de combattants. Fondamentalement, si je devais avoir l’opportunité de travailler sur un autre jeu Super Smash Bros., cela signifie que nous devrions réduire la liste, mais nous devons nous demander si les fans seraient satisfaits de cela.

De plus, j’ai fait trop de travail moi-même, donc je devrais aussi résoudre ce problème. Le Super Smash Bros. actuel contient trop de ma personnalité. Pour qu’une série de longue date continue de prospérer aujourd’hui, nous devons penser à éliminer la dépendance de la série à la vision d’une seule personne.

Bien sûr, c’est comme ça maintenant parce que nous n’avions pas réussi à diviser la vision entre plusieurs personnes auparavant. Ce serait un défi pour l’avenir et quelque chose qui doit être discuté avec Nintendo, s’il devait y avoir un prochain épisode de la série Super Smash Bros.

Il semble inévitable que la série ne puisse pas vraiment devenir « plus grande », en termes de liste, d’étapes et de contenu global. Cela dit, un peu de rafraîchissement et de réduction pourraient aider la série à avancer de manière fascinante, surtout si un moyen est trouvé de partager la vision créative globale avec d’autres créateurs talentueux.

Masahiro Sakurai et son équipe ont réalisé des choses extraordinaires avec la série et bien sûr Ultimate, et il ne fait aucun doute que Nintendo voudra que l’IP se poursuive dans les années à venir. Pour ce faire, cependant, certains changements compréhensibles seront nécessaires.

Faites-nous savoir ce que vous pensez de la déclaration de Sakurai dans les commentaires et comment vous aimeriez voir la série évoluer à l’avenir.