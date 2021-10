Un nouveau sondage montre que Biden se fait marteler par Trump sur les électeurs indépendants

Publicité

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l'opinion de l'auteur

Le président Joe Biden s’apprête à annoncer sa candidature à la présidence en 2024, mais il fait face à des nouvelles inquiétantes.

Avec un barrage d’attaques contre Donald Trump, les démocrates et certains de leurs alliés dans les médias ont ciblé les électeurs indépendants pour nuire aux chances de Trump aux élections de 2024 s’il décide de faire campagne pour l’investiture républicaine.

Mais il semble que les électeurs indépendants soient plus préoccupés par l’inflation, la débâcle en Afghanistan, une frontière sud en ruine et les prix du gaz plus qu’ils ne sont préoccupés par les tweets méchants de Trump, selon un nouveau sondage, a rapporté The Daily Caller.

Un sondage Grinnell-Selzer a révélé que Trump mène Biden avec une marge de 45% à 28% parmi les électeurs indépendants lors d’une hypothétique élection présidentielle de 2024. Exactement 20 % des répondants indépendants interrogés ont déclaré qu’ils soutiendraient un autre candidat et 7 % ne voteraient pas du tout. Le sondage a interrogé 745 adultes entre le 13 et le 17 octobre avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,6% de points de pourcentage.

Le sondage a découvert que Trump et Biden ont un pourcentage égal d’électeurs probables, 40%, qui voteraient pour eux lors de la prochaine élection présidentielle, tandis que 14% ont déclaré qu’ils soutiendraient un candidat différent. Les deux candidats continuent de bénéficier d’un soutien ferme au sein de leurs partis, avec 80% des républicains soutenant l’ancien président et près de 90% soutenant Biden.

Le soutien de Biden parmi les électeurs indépendants a considérablement diminué depuis l’élection présidentielle de 2020. Selon Ann Selzer de Selzer & Company, un précédent sondage à la sortie de 2020 montrait l’avance de Biden sur Trump avec une marge de 54 % à 41 % parmi les indépendants.

Biden a le temps de travailler sur ces chiffres d’ici les élections de 2024, mais cela pourrait être le moment critique pour les mi-mandats de 2022.

« Le président a le temps de renverser la vapeur politique. Mais si cela ne se produit pas bientôt, les démocrates seront probablement confrontés à un calcul sérieux lors des élections de mi-mandat de 2022 », a déclaré Peter Hanson, directeur du sondage national du Grinnell College.

Mais ce n’est pas le seul sondage dont Biden devrait s’inquiéter. Des sondages récents ont montré sa cote de désapprobation à 50 pour cent et sa cote d’approbation à 38 pour cent, selon un sondage de l’Université Quinnipiac début octobre.

« Ces nouveaux chiffres de sondage sont franchement brutaux pour le président », a déclaré le présentateur de CNN, Jake Tapper, lorsque ces chiffres ont été annoncés.

« Nous sommes maintenant à plus d’un mois du mois d’août difficile de Biden, et il n’y a eu aucun signe de rebond de sa cote d’approbation », a déclaré FiveThirtyEight.

« Il n’y a peut-être pas de solution facile pour Biden », a-t-il déclaré. « Même une amélioration de la situation du COVID-19 n’améliorera peut-être pas sa fortune politique : selon les données compilées par le New York Times, la moyenne mobile des nouveaux cas de COVID-19 détectés à l’échelle nationale a diminué depuis la mi-septembre, mais la cote d’approbation moyenne de Biden sur la question du coronavirus est resté stable.

« Biden a une cote d’approbation inférieure à ce stade de son mandat que tous les présidents sauf deux depuis 1945, donc s’il veut regagner sa popularité, il a un trou inhabituellement grand pour se creuser », a-t-il déclaré.

Indes, si élection a lieu aujourd’hui : Atout 45

Biden 28 – Josh Kraushaar (@HotlineJosh) 20 octobre 2021

Considérant qu’il existe toujours un comité restreint du 6 janvier qui a dressé un portrait du président et de ses alliés tentant un coup d’État, qui est promu quotidiennement sur des réseaux comme CNN, le fait que les chiffres soient ce qu’ils sont est stupéfiant.

Cela montre que les gens sont capables d’examiner leur propre situation personnelle et financière et de déterminer avec qui ils étaient mieux en tant que président, sans que les médias ne les aident.

La question est de savoir si Trump tentera de devenir le 47e président des États-Unis, et les signes indiquent que oui.