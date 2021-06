Un nouveau sondage montre que le Michigan est susceptible d’évincer le gouverneur Whitmer en 2022 10z viral

in

La gouverneure libérale démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer, pourrait être en difficulté alors qu’elle tente de se faire réélire en 2022. Cela survient alors qu’un sondage a montré que les électeurs du Michigan la renverseraient pour un challenger républicain typique.

“”Big Gretch” est en grande difficulté. Un sondage de Cygnal a révélé qu’une majorité d’électeurs des élections générales du Michigan en 2022 évinceraient le gouverneur Gretchen Whitmer pour un républicain générique.

“Big Gretch” est en grande difficulté. Un sondage de Cygnal a révélé qu’une majorité des électeurs du Michigan aux élections générales de 2022 évinceraient probablement le gouverneur Gretchen Whitmer pour un républicain générique. https://t.co/uEQBmPWf2X – Breitbart News (@BreitbartNews) 10 juin 2021

Du 2 au 6 juin, la cote d’approbation du gouverneur Whitmer s’élevait à 41,1 % et avait un taux de désapprobation étonnant de 53,7 %. C’est plus de 11 points de différence entre sa cote d’approbation et sa cote de désapprobation.

Encore plus de personnes (55,5%) pensent qu’il est temps qu’une nouvelle personne prenne le poste de gouverneur. Elle peut être en difficulté car un républicain générique a été favorisé par rapport à elle à 52,2% alors qu’elle n’était qu’à 40,8%.

Whitmer pourrait être en difficulté si ces chiffres sont vrais, car elle a perdu plus de 10 points dans un sondage contre un challenger républicain. La course ne semblant même pas proche, cela pourrait être une énorme victoire écrasante dans ce qui serait une terrible surprise pour les démocrates et le gouverneur Whitmer.

Cependant, Whitmer a peut-être mis cela sur elle-même car elle a été surprise en train de violer ses propres règles de verrouillage. Elle a placé les habitants du Michigan sous ce que certaines personnes décrivent comme une tyrannie extrême avec des ordres de verrouillage. Cela ne fait que nuire à sa popularité parmi le peuple.

