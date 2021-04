Un nouveau sondage montre que Matthew McConoughey battrait le titulaire s’il courait pour le gouverneur du Texas en 2022 ⋆ .

19 avril 2021 / Publié par: Mieka

S’il y a un bar pour un leadership compétent dans l’État du Texas, il est si bas que c’est en enfer (et ouvre à 6 heures du matin). Il ne devrait donc pas être étonnant que les espoirs potentiels des gouverneurs Matthew McConaughey se révèle être un choix populaire parmi les électeurs qui préfèrent voir le Texas T-Rex au pouvoir plutôt que de siéger Gouverneur Greg Abbott qui, tout en ayant une longueur de bras plus longue, ne peut pas garder un rythme sur ces bongos pour sauver sa vie (sans oublier qu’il a probablement un âne mou et non bronzé). Un nouveau sondage mené par The Dallas Morning News et l’Université du Texas à Tyler a révélé que si les Texans votaient aujourd’hui pour les élections de 2022, Matthew aurait une avance de 12 points sur le futur abbé sortant.

Bien que Matthew n’ait pas officiellement déclaré son intention de se présenter et que la seule chose que nous savons de sa politique à ce jour, c’est qu’ils sont agressivement anti-illibéraux (ont un comestible et reviennent dans une heure, peut-être que cela aura du sens alors), le les électeurs du Texas sont prêts à embrasser Matthew, vraisemblablement et pour la plupart, à bras ouverts de longueur régulière. Selon The Wrap:

Matthew McConaughey n’est peut-être pas officiellement entré dans la course 2022 pour être le prochain gouverneur du Texas, mais, apparemment, les Texans espèrent qu’il le fera, car il détient une avance de 12 points sur le président sortant républicain Greg Abbott, selon un sondage publié dimanche par The Dallas Morning. News et l’Université du Texas à Tyler. Parmi les 1126 électeurs inscrits au Texas interrogés du 6 au 13 avril, 45% voteraient pour McConaughey, 33% voteraient pour Abbott et 22% pour quelqu’un d’autre. Parmi les électeurs républicains interrogés, 56% ont déclaré qu’ils voteraient pour Abbott, contre seulement 30% pour McConaughey. La marge d’erreur est de +/- 2,9%.

C’est donc une bonne nouvelle pour Matthew dans l’ensemble, mais il va finalement devoir choisir une voie parce que même au Texas, vous ne pouvez pas simplement conduire jusqu’au manoir du gouverneur au milieu de la route. Oh, de qui je me moque? La devise semi-officielle de l’État est «Ne vous faites pas prendre!»

Le sondage montre également, cependant, que la politique intermédiaire de McConaughey pourrait être un obstacle s’il décide de franchir le pas, car il a critiqué les deux parties. Bien que les démocrates aient penché vers le lauréat d’un Oscar de 66% à 8%, seuls 25% d’entre eux ont déclaré qu’ils soutiendraient probablement un candidat centriste, tandis que 51% veulent un progressiste. Et, d’un autre côté, alors que les indépendants ont battu 44% à 28% pour McConaughey, seulement 20% des électeurs primaires du gouverneur du GOP préféraient un républicain centriste, 18% voulant quelqu’un de plus comme Donald Trump et 14% voulant quelqu’un de plus conservateur.

Voici un regard scintillant sur l’un des esprits politiques les plus brillants de cette génération, ou de n’importe quelle génération.

The Wrap dit que Matthew «obtient un énorme coup de pouce grâce à une énorme reconnaissance de nom et de reconnaissance pour ce qu’il fait pour aider les Texans et contribuer à la célébration des succès de l’État. En d’autres termes, il a un grand vieux Rolodex rempli de noms de célébrités et aucun d’entre eux n’est Ted Cruz.

Matthieu ferait mieux de prier pour que la raison Beyoncé n’a pas pu le faire parce qu’elle travaille sur sa propre campagne. Mais à tout le moins, cette vidéo prouve qu’il peut passer l’exigence minimale pour gouverner au Texas, qui est de pouvoir mettre ses bottes sur le bureau et pointer la caméra en une seule prise!

Pic: Instagram