Un nouveau sondage montre que nous avons les pires alliés absolus – RedState ⋆ .

L’un des plus grands désaccords de l’ère Trump, même entre les membres de la droite, était de savoir comment gérer nos alliés européens traditionnels. Pendant des décennies, des pays comme l’Allemagne avaient refusé de payer le montant promis à l’OTAN alors qu’ils se retournaient et dépensaient des tonnes d’argent pour renforcer leurs programmes de bien-être. Trump a adopté une approche différente, évitant de jouer gentiment et faisant plutôt pression sur nos alliés pour qu’ils les aident à assurer leur propre défense.

Un nouveau sondage montre, à mon avis, que Trump était mort dans sa poursuite.

55% des Français et 53% des Allemands disent «je ne sais pas».

lorsqu’on leur a demandé avec qui ils préféreraient que l’Europe se rallie à la concurrence croissante pour la domination économique et technologique entre les États-Unis et la Chine. pic.twitter.com/43mfu6CXko – Ulrike Franke (@RikeFranke) 28 mai 2021

Vous voulez savoir pourquoi je ne suis pas aussi optimiste sur l’OTAN qu’autrefois (et c’est vrai pour beaucoup de républicains)? C’est parce que ces pays européens continuent de faire des choses qui contredisent complètement l’idée qu’ils ont besoin de nous pour les défendre.

Prenez le pipeline Nordstream 2. Les Allemands exigent que nous payions la part du lion des coûts de l’OTAN pour les défendre contre la Russie tout en se soumettant à la Russie pour leurs besoins énergétiques. Sur quelle planète cela a-t-il un sens? Parce que ce n’est certainement pas celui-ci. La base de toute défense n’est pas de donner à votre ennemi la capacité de vous détruire de l’intérieur.

Traiter avec la Chine suit la même logique. Comment se pose-t-il même la question de savoir avec qui l’Europe devrait «se ranger» dans la bataille technologique entre les États-Unis et les communistes? Mais si telle est l’attitude, alors peut-être que l’Allemagne et la France peuvent appeler la Chine et voir à quel point elles aimeraient contribuer à l’OTAN?

Les Européens sont devenus gros et paresseux, en supposant que les États-Unis seront toujours là pendant qu’ils se retournent et nous crachent au visage sur une variété de problèmes. Nous ne pouvons même pas compter sur eux pour s’opposer à l’Iran, à la Chine ou à la Russie à ce stade. Pourquoi dépensons-nous exactement des milliards de dollars pour des gens qui nous méprisent? Ouais, ouais, je sais, l’ordre mondial et tout ça. Mais peut-être qu’un peu d’amour dur ramènerait les Européens dans le bon état d’esprit?

C’est un problème qui ne disparaît pas et qui ne devrait pas l’être. La dévotion aveugle aux alliés qui choisissent continuellement de ne pas agir comme des alliés n’est pas vertueuse. C’est juste être une ventouse.