Un nouveau sondage montre qu’une forte majorité de New-Yorkais veulent que Cuomo démissionne ⋆ .

Non seulement le gouverneur de New York Andrew Cuomo a perdu le soutien d’autres élus et d’organisations syndicales clés, mais il a également perdu sa bonne volonté envers les électeurs. C’est selon un sondage réalisé dans les heures qui ont suivi la publication d’un rapport de 165 pages concernant les allégations de harcèlement sexuel contre lui.

Le sondage Marist a annoncé mercredi que 59% des New-Yorkais souhaitent qu’il démissionne. Parmi les électeurs inscrits, 63% disent que Cuomo devrait démissionner, dont 52% des démocrates inscrits.

«Le tribunal de l’opinion publique estime que les allégations contre le gouverneur Cuomo justifient sa destitution. … Même s’il survit à ce scandale, ses perspectives de réélection sont au plus bas, même sa base démocrate le désertant », a déclaré le directeur du sondage mariste, le Dr Lee M. Miringoff, dans un communiqué.

En ce qui concerne la réélection, seuls 12% des électeurs inscrits dans l’État disent maintenant que Cuomo mérite un quatrième mandat, contre 80% qui veulent quelqu’un d’autre. Il y a six mois, 36% l’ont soutenu pour sa réélection.

Parmi les démocrates, seuls 18% ont déclaré qu’ils voteraient à nouveau pour le gouverneur l’année prochaine.

Il n’y a aucune bonne nouvelle pour Cuomo parmi aucun des groupes démographiques. Chaque groupe de répondants, sauf un, avait une majorité disant qu’il devrait démissionner. L’exception était les non-Blancs, où 49% disent qu’il devrait démissionner.

Cuomo n’a pas indiqué qu’il démissionnerait car il contestait les conclusions du rapport, qui détaillait les allégations de 11 femmes, dont des fonctionnaires. Le procureur général Letitia James, qui a nommé les avocats externes pour mener l’enquête indépendante, a déclaré mardi qu’elle avait trouvé tous les accusateurs crédibles.

Par une marge de 59-28, le sondage mariste a révélé que les New-Yorkais voulaient que les législateurs destituent Cuomo s’il ne démissionnait pas. Cela comprend 48% des démocrates enregistrés.

Alors qu’une majorité souhaite que Cuomo démissionne ou soit mis en accusation, le sondage a trouvé moins de consensus quant à savoir si le gouverneur a enfreint la loi. Parmi tous les adultes, 44% ont déclaré que Cuomo avait enfreint la loi. Ce nombre est passé à 47% parmi les électeurs inscrits.

Pendant ce temps, 29% des adultes et 32% des électeurs inscrits ont qualifié les actions du gouverneur de contraires à l’éthique mais pas illégales. Seulement 7% dans les deux catégories ont déclaré qu’ils pensaient que Cuomo n’avait rien fait de mal.

Le sondage mariste a révélé que 51 % des hommes trouvaient le comportement de Cuomo illégal, contre seulement 38 % des femmes.

Marist a contacté 614 adultes new-yorkais sur des téléphones portables ou fixes. Ce groupe comprenait 542 électeurs inscrits. La marge d’erreur globale était de 5,1 points de pourcentage, la marge étant de 5,5 points pour les électeurs inscrits.