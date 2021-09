in

Actualités Bitcoin

Un nouveau sondage montre un soutien accru à la légalisation de la crypto-monnaie parmi les Texans

Alors que le Texas est devenu un hotspot pour l’extraction de crypto-monnaie, il semblerait que l’État soit prêt à franchir la prochaine étape vers l’adoption de la crypto.

Plus tôt cette semaine, le média d’information populaire Newsweek a publié les résultats d’un sondage qu’il a mené, montrant que de nombreux Texans sont favorables à la légalisation des crypto-monnaies dans le pays. Le sondage a été réalisé entre le 20 et le 24 août par Newsweek et Redfield & Wilton Strategies, une société d’études de marché basée à Londres.

Suivre la même ligne que le Wyoming

Newsweek avait recueilli les réponses d’environ 9 700 personnes dans dix États des États-Unis. La société s’était particulièrement concentrée sur les États swing – essentiellement, les États où les deux principaux partis politiques ont des niveaux de soutien similaires. Ces États sont considérés comme essentiels à chaque élection et ce sont les foyers sur lesquels les deux partis se concentrent particulièrement.

Parmi les États swing sur lesquels Newsweek s’est concentré figurent le Texas, le Wisconsin, la Floride et l’Arizona.

Comme le résultat l’a montré, le Texas et le Wisconsin avaient le pourcentage le plus élevé de personnes favorables à la cryptographie, avec 37% des personnes interrogées affirmant qu’elles voteraient en faveur d’un scrutin légalisant les crypto-monnaies lors des prochaines élections.

Newsweek a souligné aux répondants que l’État du Wyoming avait introduit une législation favorable à la cryptographie plus tôt cette année. Le média a expliqué que 42% des Texans ont affirmé qu’ils seraient en faveur d’un projet de loi similaire. Cela sème un support crypto incroyable pour l’État de Lonestar, qui a également attiré beaucoup d’attention de la part des plaques de crypto.

L’Arizona semblait avoir été l’État le moins favorable à la cryptographie, 28 % ayant répondu qu’ils voteraient « oui » sur le bulletin de vote susmentionné. En outre, seulement 25 % des répondants de l’Arizona ont affirmé qu’ils soutiendraient une législation sur la cryptographie similaire à celle du Wyoming.

Texas sur un rouleau

Le Texas a régulièrement emprunté la voie de la convivialité cryptographique ces derniers temps. L’État est déjà un foyer pour l’extraction de crypto-monnaie, plusieurs entreprises y installant leurs opérations. Avec une abondance d’électricité bon marché et d’immenses terres inexploitées, le Texas est désormais le Far West pour les entreprises d’extraction de crypto.

Cependant, il convient de noter que le Texas a une certaine concurrence en ce qui concerne l’adoption de la crypto-monnaie. Selon un nouveau classement du site d’examen des crypto-monnaies Crypto Head, la Californie est l’État le plus « prêt pour la crypto-monnaie » des États-Unis. .

Le rang n’est pas vraiment une surprise. La Californie est un État très progressiste, où la plupart des avancées technologiques du pays s’y déroulent. Les crypto-monnaies restent une avancée technologique à la base, on s’attend donc à ce que la Californie prenne les devants lorsqu’il s’agit de les adopter.

Le New Jersey se classe à côté de la Californie, tandis que le Texas prend la troisième place. La Floride et New York complètent les cinq premiers États de Crypto Head.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.