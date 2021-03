Un nouveau sondage révèle que 7% des Américains prévoient d’investir leurs chèques de stimulation dans la crypto

Un nouveau sondage révèle que les Américains prévoient de passer la dernière série de contrôles de relance sur les produits non essentiels, les actions et les cryptos.

Le Sondage Harris a été menée en ligne aux États-Unis pour le compte de Yahoo Finance du 12 au 15 mars 2021, auprès de 1 052 adultes américains âgés de 18 ans et plus. Les deux tiers (67%) des Américains ont déclaré qu’ils s’attendaient à recevoir un paiement de relance du projet de loi de secours en cas de pandémie adopté par le Congrès ce mois-ci.

Selon les résultats du sondage, 7% des Américains prévoient d’investir dans la crypto-monnaie, comme la dernière fois, tandis que les investissements non cryptographiques tels que les actions, les obligations et les matières premières ont légèrement augmenté à 10%.

62% des répondants ont déclaré qu’ils estimaient avoir besoin d’argent pour pouvoir couvrir le coût des nécessités telles que les factures du ménage, l’épicerie et les médicaments.

La dernière fois, environ 15% des Américains qui ont reçu les deux précédents chèques de relance ont investi une partie ou la totalité de l’argent et demi pour cette croissance, en particulier dans les cryptos.

Selon le sondage, la plupart des Américains, 52%, ont déclaré que les finances de leur ménage restent actuellement inchangées par rapport à avant la pandémie. En fait, un sur cinq rapporte des améliorations.

Pourtant, 29% des Américains ont déclaré que les finances de leur ménage se sont détériorées à cause de la pandémie.

Cela pourrait être la raison pour laquelle 15% des répondants ont investi une partie ou la totalité de leurs fonds supplémentaires, après avoir dépensé en biens de première nécessité (43%), en épargnant (36%) ou en remboursant la dette (32%), à Mars 2020, avec 7% investissant uniquement dans la crypto.

Ménages à revenu plus élevé plus investis

Les Américains montrent une augmentation de la volonté de consacrer une partie ou la totalité de leurs contrôles de relance à des éléments non essentiels, tels que le divertissement et l’électronique – actuellement 16%, contre 13% du deuxième test de relance et 10% la première fois.

Les dépenses ne sont pas le seul objectif car les gens se sentent dans le besoin, et une grande pluralité prévoit de mettre au moins une partie de l’argent dans leurs économies (40%) ou d’investir les fonds (17%). Parmi ceux qui prévoient d’investir de l’argent grâce au nouveau chèque de relance, 41% prévoient d’investir dans les crypto-monnaies.

«Alors que l’investissement des chèques de relance dans les crypto-monnaies reste si stable tout au long de la pandémie, avec des investissements généraux en augmentation dans l’ensemble, et avec plus d’Américains investissant de l’argent de relance dans leurs économies, il semble que les Américains recherchent des refuges pour leurs liquidités supplémentaires et expérimentent l’augmentation de leurs avoirs si possible », a-t-il noté.

Cela est particulièrement vrai pour les ménages à revenu élevé, contre seulement 3% des individus dans les ménages gagnant moins de 50000 USD / an, 10% des individus dans les ménages gagnant plus de 100000 USD / an investis dans des crypto-monnaies à l’aide du premier chèque de relance.

Un peu plus (13%) ont fait de même avec le deuxième test de stimulation, et 14% prévoient de faire de même s’ils reçoivent le prochain test de stimulation. Les ménages à revenu annuel élevé ont également augmenté leur investissement global grâce à des chèques de relance par rapport à leurs homologues à faible revenu.