Un nouveau sondage sauve Biden/Harris, mais Money Shot est ce qu’il indique pour le Congrès, 2022 – RedState

Les républicains souhaiteraient probablement que les mi-mandats soient demain, avec les résultats des élections de cette semaine, et maintenant avec les résultats d’un dernier sondage sur Joe Biden.

Ce n’est pas bon pour le vieux Joe et les démocrates.

Selon un sondage USA Today/Suffolk University, réalisé de mercredi à vendredi, bon nombre des 1 000 électeurs inscrits contactés par les sondeurs leur ont transmis un très mauvais message – faisant suite à la réprimande qu’ils ont reçue mardi lors des élections.

Biden a la pire cote d’approbation de quiconque à ce stade de son mandat, 38 à 59%, à l’exception du président Donald Trump qui était constamment assailli par les médias de gauche, tandis que Biden a été largement félicité.

Près de la moitié des personnes interrogées, 46%, déclarent que Biden a fait un travail de président pire que prévu, y compris 16% de ceux qui ont voté pour lui. Les indépendants, par 7-1 (44%-6%), disent qu’il a fait pire, pas mieux, que prévu. Près des deux tiers des Américains, 64%, disent qu’ils ne veulent pas que Biden se présente pour un deuxième mandat en 2024. Cela inclut 28% des démocrates. [….] Le taux d’approbation du vice-président Kamala Harris est de 28% – encore pire que celui de Biden. Le sondage montre que 51% désapprouvent le travail qu’elle fait. Un sur 5, 21%, est indécis.

Soixante-six pour cent disent que le pays va dans la mauvaise direction.

Alors que de nombreuses personnes interrogées ont soutenu le projet de loi sur les infrastructures, seule une personne sur quatre pense que Reconstruire en mieux serait utile pour elle ; plus pensaient que cela ferait mal alors aider leurs familles, 30-26 pour cent. Nous avons vu dans un sondage précédent que les Américains n’étaient pas amoureux des factures de Biden, malgré ce que prétend Biden.

Mais au-delà de l’inculpation de Biden, voici le coup d’argent : si les élections avaient lieu aujourd’hui, ils voteraient pour le candidat républicain plutôt que pour les démocrates de 46 % à 38 %. Les républicains du Congrès ont également un taux de faveur plus élevé que les démocrates actuellement, de 35 à 29 %.

Cela ne présage rien de bon pour les démocrates. Comme nous l’avons vu dans le sondage NBC précédent, les Américains classent les républicains plus haut pratiquement dans tous les domaines, car ils sont plus à même de faire face à tous les problèmes critiques.

Maintenant, c’est une chose normale pour le parti qui détient la Maison Blanche de perdre des sièges à mi-mandat. Mais avec Biden étant si bas dans les sondages et les républicains n’ayant besoin que de 5 sièges pour renverser la Chambre, ces chiffres doivent enflammer les républicains. S’ils peuvent renverser la Chambre, ils pourraient empêcher les efforts législatifs de Biden (en supposant que les RINO ne tombent pas pour voter pour les horribles points de l’ordre du jour de Biden, comme 13 l’ont fait avec le projet de loi sur les infrastructures cette semaine).

Comme le note le sondage, lorsque l’approbation de la personne en poste passe en dessous de 50 %, c’est souvent un « éclatement ». Donc, vous devez aimer les chances républicaines de renverser la maison.

En plus de cela, les démocrates ont déjà de nombreux départs à la retraite à venir, ce qui ne leur convient pas non plus.

Enfin, le sondage a révélé que si les élections avaient lieu aujourd’hui et que c’était Trump contre Biden, Trump gagnerait 44 à 40%. Cela renforce une conclusion similaire dans un sondage à la fin du mois dernier. Maintenant qu’il a vu cela, Biden n’est pas ce qu’on lui avait promis d’être, ils peuvent regarder les deux personnes avec des yeux plus clairs et voir à quel point les choses étaient meilleures sous Trump qu’elles ne le sont maintenant sous Biden.