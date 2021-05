Un nouveau sondage sur le jeu des étoiles en mouvement de la MLB montre des signes d’avertissement pour les démocrates de plus d’une manière – RedState ⋆ .

À la suite de la décision de la MLB de retirer le jeu des étoiles de l’État de Géorgie en raison de leur nouvelle loi sur le vote le mois dernier, le candidat au poste de gouverneur démocrate de Géorgie 2018, Stacey Abrams, a apporté des modifications furtives approuvées par le journal à un op / ed à USA Today. se faire paraître moins amicale aux boycotts que sa pièce originale.

En fait, non seulement Abrams a essayé de s’en sortir en durcissant sa position sur les boycotts après coup, mais le sénateur Raphael Warnock a feint l’ignorance sur le projet de loi après sa signature, proclamant que son opposition était basée sur un projet de version qui ne l’a pas fait. t faire la coupe finale. Le président Biden a également adouci sa position sur la décision de la MLB – également après coup.

Tous ces éléments étaient de solides indications que les démocrates savaient qu’ils avaient exagéré.

Un sondage qui vient d’être publié aujourd’hui sur les opinions des Géorgiens sur la décision de la MLB a donné aux démocrates beaucoup plus de raisons de s’inquiéter:

Une solide majorité de Géorgiens se disent opposés à la décision de la Major League Baseball de délocaliser le match des étoiles de cet été de l’État en réponse à une nouvelle mesure de vote controversée récemment adoptée par les législateurs républicains de l’État et signée par le gouverneur du GOP, Brian Kemp. Selon un sondage Atlanta Journal-Constitution publié mercredi, 53,5% des électeurs géorgiens s’opposent à la décision de la MLB, et 35,7% soutiennent le déplacement du match, qui devait se tenir au Truist Park, le stade des Braves d’Atlanta.

Parmi les personnes interrogées, la grande majorité des républicains s’est opposée à cette décision, tout comme plus de la moitié des indépendants. Mais près des deux tiers des démocrates ont déclaré qu’ils étaient d’accord avec la décision de la MLB de déplacer le jeu de la Géorgie vers un autre État. En d’autres termes, la plupart des électeurs démocrates de l’État sont complètement en décalage avec ce que la majorité des électeurs ressent de perdre la partie.

Cela dit, environ 25% des démocrates se sont opposés à la décision. Je suppose que la plupart des Démocrates qui s’y sont opposés étaient des anciens qui votent pour les républicains de temps en temps, pas les plus «réveillés» qui ont fait le plus de bruit au sujet de la loi. Cela crée également des problèmes pour les démocrates.

En plus de cela, une majorité confortable s’est opposée à ce que les entreprises s’impliquent dans des batailles politiques, envoyant un message clair aux entreprises basées en Géorgie comme Coca-Cola et Delta Airlines:

Le sondage a également indiqué que par une marge de 60 à 33%, les Géorgiens s’opposent aux entreprises américaines qui tentent d’influencer le changement politique, culturel ou social. «Si vous êtes une entreprise et que vous prenez position d’un côté ou de l’autre, vous allez isoler un segment énorme de la population. C’est pourquoi les entreprises ont détesté faire cela, mais cela se produit maintenant », a noté MV Hood, directeur de l’École des affaires publiques et internationales de l’Université de Géorgie, qui a mené le sondage.

Immédiatement après les élections de l’année dernière, les démocrates de la Chambre ont lancé des crises en blâmant la rhétorique «Defund the Police» du Squad pour les sièges de la Chambre qu’ils ont perdus. L’ensemble du débat autour de «l’annulation de la culture» pourrait émerger comme le prochain problème toxique pour les démocrates dans les principaux États du champ de bataille d’ici 2022 et même jusqu’en 2024 si le sentiment de ce sondage se maintient au fil du temps.

Les républicains doivent suspendre l’appel de la MLB à emporter leur jeu avec les 100 millions de dollars de revenus qui en découlent autour du cou des démocrates comme un albatros pour les 18 prochains mois. Ils devraient également travailler pour mieux éduquer les électeurs de l’État sur la vraie nature de la loi électorale et rappeler aux gens que les revenus perdus du jeu auraient aidé les mêmes minorités que les démocrates disent vouloir protéger en premier lieu.

Conclusion: il suffit de marteler le point à la maison, de rester concentré et sur le message et de faire payer cher aux démocrates aux urnes le préjudice économique qu’ils ont causé à la Géorgie, ce qui a été fait dans le but de marquer des crédits avec des foules d’indignation «réveillées» qui ne vous foutez pas de l’état de pêche.

En rapport: Un sondage WaPo / ABC News sur l’évaluation d’approbation de Biden à 100 jours montre une réalité sobre qui commence à s’installer