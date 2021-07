Un nouveau sous-marin mystérieux apparaît en Chine

in

06/07/2021 à 8h50 CEST

SPORT.es

Des images d’un étrange nouveau sous-marin chinois font sensation sur les réseaux sociaux. Le sous-marin, provisoirement désigné Type-039C/D par les observateurs occidentaux, est un sous-marin d’attaque non nucléaire qui pourrait utiliser des batteries lithium-ion pour rester silencieux sous l’eau.

Les photos ont été divulguées pour la première fois en dehors de la Chine le mois dernier., et l’analyste naval open source HI Sutton ont découvert le sous-marin sur des images satellites. Alors que le sous-marin sans nom est actuellement amarré dans la rivière Huangpu à Shanghai, il vient de Wuhan, une ville assez à l’intérieur de la Chine, mais qui abrite de nombreux chantiers navals. Des navires de surface et des sous-marins sont construits à Wuhan, puis flottent sur 570 milles le long du fleuve Yangtze à Shanghai dans l’océan Pacifique.

Le sous-marin a une voile de forme étrange : une grande protubérance en forme de nageoire dorsale au-dessus du sous-marin où sont montés le périscope, le tube et les capteurs. Plutôt que d’être lisse et sans relief comme les autres sous-marins, la voile du nouveau sous-marin présente des angles et des facettes droits.