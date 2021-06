Un nouveau spin-off de Grey’s Anatomy pour Jackson ? Voici ce que dit Jesse Williams

in

Les fans de Grey’s Anatomy ont passé une grande partie de la saison 17 avec le soupçon que Meredith d’Ellen Pompeo pourrait se faire tuer, mettant ainsi fin à la série sans renouvellement de la saison 18. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées de cette façon, car Meredith a survécu à son coma COVID et sera de retour pour plus lorsque la nouvelle saison arrivera à l’automne. Ce que de nombreux téléspectateurs n’ont pas vu venir, cependant, c’est la chanson du cygne de Jackson Avery de Jesse Williams, qui a quitté la série avec l’épisode 15, qui comprenait également la dernière apparition (jusqu’à présent) de Tom Koracick de Greg Germann. La question est maintenant de savoir si les fans devraient ou non espérer un drame dérivé de Jackson.