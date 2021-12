Un nouveau système de communication entre engins spatiaux est testé sur Mars

12/04/2021 à 10:00 CET

ESA Mars Express a effectué une série de tests de communication expérimentaux avec le rover chinois (CNSA) Zhurong Mars. Le vaisseau spatial a réussi à capturer les données envoyées « à l’aveugle » par le rover sur Mars et les a transmises à la Terre, où elles ont été envoyées à l’équipe de Zhurong en Chine. Les chercheurs espèrent mener d’autres tests à l’avenir pour continuer à expérimenter et améliorer encore cette méthode de communication entre les missions spatiales.

Avec des missions en cours ou programmées de toutes les grandes agences spatiales, Mars est devenu l’objectif prioritaire de l’humanité dans l’espace : outre l’arrivée des rovers et des véhicules d’exploration, dans les prochaines décennies l’atterrissage de missions habitées sur la planète rouge et, même, l’implantation des premières colonies et bases humaines.

Mais terraformation ou l’adaptation de Mars aux besoins humains et aux caractéristiques de la Terre nécessite également un autre ingrédient clé : la communication entre les engins spatiaux, les rovers et notre planète. Alors que sur Terre la communication est quelque chose de si quotidien et présent depuis l’irruption de la révolution numérique, sur Mars la réalité est différente : ses conditions et la météo spatiale obligent à la création de nouvelles technologies et outils.

Communication à sens unique

Ahora, la agencia espacial europea (ESA) y su homóloga china (CNSA) han comenzado a realizar pruebas en torno a un nuevo esquema tecnológico que podría simplificar y agilizar la transmisión de datos entre vehículos y naves espaciales en Marte y desde el planeta rojo hacia la terre. Selon un communiqué de presse, au cours du mois de novembre, ils ont testé avec succès un système de communication à sens unique qui jusqu’à présent n’avait pas été utilisé sur Mars.

Les véhicules d’atterrissage et les rovers collectent des données qui cherchent à clarifier diverses questions sur la géologie, l’atmosphère, l’environnement, les caractéristiques de surface, les ressources et le potentiel de vie sur Mars. Ces informations doivent être envoyées vers la Terre, donc en principe les rovers transmettent les données à un vaisseau spatial en orbite autour de Mars. Par la suite, les orbiteurs utilisent des émetteurs beaucoup plus gros et plus puissants pour envoyer les informations à travers l’espace vers la Terre.

Les le schéma habituel est bidirectionnel: Les orbiteurs comme Mars Express envoient d’abord un signal à un rover, un premier salut. Par la suite, le rover envoie une réponse pour établir des communications stables et commencer l’échange d’informations bidirectionnel. Cependant, pour que ce schéma fonctionne, le système radio du rover doit être compatible avec celui de l’orbiteur.

Dans ce cas, fréquences de communication utilisés par l’orbiteur de l’ESA sont différents de ceux utilisés par le rover chinois Zhurong Mars. Comme la communication bidirectionnelle n’est pas possible, les scientifiques et les techniciens ont envisagé une autre alternative : Zhurong pourrait transmettre un signal en utilisant une fréquence que Mars Express peut recevoir.

Essai réussi

Étant donné que la radio relais Mars Express dispose d’un mode qui permet cette communication unidirectionnelle, le système a réussi : il s’agit essentiellement d’un communication « à l’aveugle & rdquor ;, puisque le rover chinois ne peut pas vérifier si le message envoyé a bien atteint sa destination, car il ne peut pas recevoir les réponses de l’orbiteur européen.

Au-delà de cette limitation, la technique a passé différents tests : les données envoyées par Zhurong Mars ont réussi à être captées par l’orbiteur de l’ESA et relayées vers la Terre. Les données sont parvenues au centre d’opérations spatiales ESOC de l’ESA à Darmstadt, en Allemagne, grâce au antennes de communication dans l’espace lointain. Ils ont ensuite été envoyés à l’équipe de Zhurong du Beijing Aerospace Flight Control Center en Chine, qui a confirmé le succès du test et la qualité des informations reçues.

Le nouveau régime pourrait être efficace dans ces cas, d’autant plus que dans les années à venir Mars recevra « visiteurs & rdquor ; provenant de nations et de continents différents, entre lesquels il est difficile d’avoir une compatibilité totale en termes de fréquences de communication. Les chercheurs travaillent déjà à améliorer la technique à l’avenir.

Photo de profil: image de l’orbiteur Mars Express. Crédit : ESA.