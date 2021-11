Un nouveau teaser pour le rôti de la famille Jonas Brothers est là

Personne ne peut obtenir sous votre peau tout à fait comme vos amis et votre famille – même lorsque vous êtes superstars.

Le 10 novembre, Netflix a publié un teaser pour le Jonas Brothers Family Roast, animé par le comédien primé aux Emmy Awards, Kenan Thompson. La spéciale comédie met en vedette les frères Kevin Jonas, Joe Jonas, et Nick Jonas comme vous ne les avez jamais vus auparavant.

La comédie spéciale verra les superstars mondiales multi-platine dans des sketchs, des chansons, des jeux, et mettra en vedette une liste d’amis et de membres de la famille désireux de se moquer d’eux. La liste des invités comprend Pete davidson, Niall Horan, Gabriel « Fluffy » Iglesias, John legend, Lilly singh, Blake Shelton et Jack Whitehall, ainsi que les épouses respectives du frère, Danielle Jonas, Sophie Turner et Priyanka Chopra Jonas.

Dans le clip, Kenan demande au comique de Saturday Night Live Davidson s’il est fan des frères à triple menace. Pete répond avec un sourire : « Oh, je suis un grand fan. J’écoute les Jonas Brothers à chaque fois que je vais au supermarché. »