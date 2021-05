Un nouveau téléphone Honor Magic avec Snapdragon 888 arrive

Qualcomm et Honor ont annoncé plus tôt cette semaine que la série Honor 50 serait équipée du nouveau processeur Snapdragon 778G. Mais que faire si vous voulez un téléphone Honor avec plus de grognements? Eh bien, le nouveau fabricant indépendant a des nouvelles pour vous.

Honor a détaillé son utilisation des chipsets Qualcomm dans un communiqué de presse envoyé par e-mail aujourd’hui, réitérant son utilisation du Snapdragon 778G dans ses téléphones Honor 50. Mais il a également confirmé (de manière détournée) qu’il utiliserait le SoC Snapdragon 888 dans la série Honor Magic.

«De plus, la série Honor Magic, un produit phare à venir offrant une superbe qualité d’image, tirera parti du chipset Qualcomm le plus haut de gamme pour libérer les remarquables capacités de traitement d’image», a expliqué la société. Bien sûr, le processeur «le plus haut de gamme» de l’écurie de Qualcomm est le Snapdragon 888.

Nous sommes également heureux de voir le retour de la gamme Honor Magic, le Honor Magic 2 de 2018 étant le dernier appareil de la gamme. Le Honor Magic original présentait un design incurvé plutôt frappant, tandis que le successeur proposait un design de curseur lisse et un déverrouillage du visage en 3D. Nous avons donc hâte de voir ce que la nouvelle série offrira en termes de design et de fonctionnalités.

Honor a confirmé qu’il révélerait plus de détails sur ses prochains appareils le mois prochain, afin que nous n’ayons pas trop de temps à attendre. En espérant que ces téléphones voient une version plus large.