Un nouveau thriller effrayant de Megan Fox est l’un des meilleurs films d’horreur de Netflix aujourd’hui

Un nouveau film de Megan Fox de cet été a maintenant fait son chemin vers Netflix, où il vient d’être ajouté au streamer ce mois-ci. La chose surprenante à propos de Till Death, ce nouveau thriller d’horreur de l’actrice ? Les critiques semblent vraiment l’aimer! En effet, ce premier long métrage de 90 minutes du réalisateur Scott Dale a en fait un score impressionnant de 89% de critiques sur Rotten Tomatoes. Alors prenez ça, ceux d’entre vous qui supposent que Fox ne peut pas agir.

Film Till Death, maintenant en streaming sur Netflix

Ou, peut-être, le film a obtenu cette note malgré elle. Quoi qu’il en soit, c’est l’un des titres d’horreur les plus populaires sur Netflix en ce moment. Et voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Selon le synopsis du streamer, Fox incarne une femme qui se réveille et se retrouve « enchaînée à son conjoint décédé dans le cadre d’un complot de vengeance. Alors que le reste du plan se déroule, une bataille désespérée pour la survie commence. » Comme indiqué, la note de 89 % des critiques obtenue par le film est basée sur 35 critiques. Comme celui de notre publication sœur Variety, qui note : « La direction de Dale et l’engagement de Fox contribuent grandement à faire de Till Death une alouette brillante et divertissante.

Le casting comprend également Eoin Macken et Callan Mulvey. Quant à Fox, qui incarne l’épouse du personnage de Macken, elle se fait surprendre par son mari pour un voyage dans une maison isolée au bord du lac comme cadeau d’anniversaire. Elle se réveille menottée à lui, puis il se suicide. La quitter, affolée, frénétique, voulant sortir de là, et abasourdie par ce qui vient d’arriver à son mari.

« Je vais me libérer de vous, si c’est la dernière chose que je fais », a déclaré le personnage de Fox à un moment donné pendant la bande-annonce de Till Death, que vous pouvez consulter ci-dessus. Non, ce film ne sera pas de sitôt reconnu par l’industrie pour le meilleur scénario. Mais au fur et à mesure que les films d’évasion disparaissent, Till Death s’avère certainement pour de nombreux téléspectateurs être une aventure étonnamment agréable.