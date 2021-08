Un nouveau tour de table de 3 millions de dollars voit la valorisation de BitPanda augmenter à 0,1 milliard

Bitpanda

Un nouveau cycle de financement de 263 millions de dollars fait grimper la valorisation de BitPanda à 4,1 milliards de dollars

BitPanda, l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde, a annoncé l’achèvement de son cycle de financement de série C.

La bourse basée à Vienne a confirmé la nouvelle plus tôt cette semaine, avec un rapport de CNBC confirmant qu’elle avait levé 263 millions de dollars. L’augmentation fait grimper la valorisation de BitPanda à 4,1 milliards de dollars.

Le mariage pratique de BitPanda avec Valar Ventures

Selon le rapport de CNBC, le cycle de série C a été dirigé par Valar Ventures, une société de capital-risque fondée par la légende de la Silicon Valley Peter Thiel. Les autres participants incluent REDO Ventures et le milliardaire britannique de fonds spéculatifs Alan Howard. C’est encore une autre manifestation de soutien pour la société, qui s’est entièrement concentrée sur les dérivés et le trading de crypto et de métaux précieux depuis sa création en 2014.

Le cycle de financement de la série C est la troisième fois que Thiel’s Valar Ventures soutiendra BitPanda. Valar a été là pour l’entreprise à chaque étape du processus. Plus récemment avec son tour de Serie B en mars 2021. À l’époque, la société a levé 170 millions de dollars lors d’un tour qui en a fait la première licorne d’Autriche.

Avec le cycle de financement actuel, BitPanda a augmenté de plus de trois fois sa valorisation par rapport à son augmentation de mars. S’exprimant sur la relation avec Valar, Eric Demuth, directeur général de BitPanda, a déclaré à CNBC :

« Je n’aime pas faire des collectes de fonds. Cela prend beaucoup de temps. Lorsque vous avez des partenaires avec lesquels vous avez des liens étroits et qu’ils ont les poches profondes, vous n’avez pas à faire toute la tournée. Valar voulait doubler et nous voulions rester avec eux. C’était un processus assez facile.

Au total, BitPanda a maintenant levé près de 500 millions de dollars grâce à ses trois tours de financement. La société a beaucoup à attendre, d’autant plus qu’elle essaie maintenant un service de négociation d’actions qui fonctionnera 24h / 24 et 7j / 7. Demuth a déclaré à CNBC que le produit serait très probablement prêt d’ici la fin de l’année, plaçant BitPanda sur le même terrain que des sociétés comme eToro et Robinhood qui offrent une exposition à différents actifs dans plusieurs classes.

La crypto nage dans l’argent

L’augmentation de capital réussie de BitPanda n’est que la dernière de ce qui semble être un flux sans fin d’investissements dans des sociétés de cryptographie et des services affiliés. La semaine dernière, Reddit, la principale plate-forme d’agrégation de médias sociaux et de forum, a annoncé l’achèvement de son cycle de série F, où elle a levé environ 700 millions de dollars. Le cycle de financement place Reddit à une valorisation de 10 milliards de dollars.

Reddit a été populaire parmi les commerçants de crypto et les investisseurs, avec de nombreux forums dédiés à l’espace sur la plate-forme. Mais, son grand saut est venu après la saga GameStop – ainsi que plusieurs autres pompes cryptographiques orchestrées qui ont eu lieu dans les semaines qui ont suivi.

TaxBit, une startup de la crypto-taxe, a également levé 130 millions de dollars la semaine dernière dans son cycle de série B, dirigé par IVP et Insight Partners. Le tour de table porte la valeur de TaxBit à 1,3 milliard de dollars, la société espérant utiliser les fonds levés pour faire évoluer ses produits comptables et fiscaux et ouvrir de nouveaux bureaux au Royaume-Uni et aux États-Unis.

