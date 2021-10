Un nouveau tournant dans le destin du cerveau du transfert de Liverpool alors que les pourparlers sur un nouveau contrat s’arrêtent

Le directeur sportif de Liverpool, Michael Edwards, n’aurait pas de nouveau club aligné à la fin de son contrat, contrairement aux affirmations précédentes.

Le chef des Reds s’est avéré une figure influente à Anfield depuis son arrivée au club de Tottenham en 2011. Alors qu’il a commencé en tant qu’analyste en chef, son influence a rapidement augmenté.

En effet, Edwards est devenu le directeur sportif en novembre 2016 et il a gagné en popularité parmi les fans depuis.

Il a négocié une multitude d’accords pour aider à construire l’équipe gagnante du trophée de Jurgen Klopp. Cependant, il a également orchestré des ventes de joueurs rentables.

Néanmoins, alors qu’il approche de ses 10 ans de travail à Liverpool, des rapports affirment qu’Edwards veut quitter le club sur un bon pied.

Quant à savoir où il pourrait déménager ensuite, Le président du Real Madrid Florentino Perez aurait les yeux rivés sur lui.

En fait, le chef de Los Blancos voudrait qu’Edwards aide à ouvrir une nouvelle ère pour les géants espagnols. Newcastle a également eu des liens avec lui, à la suite de leur rachat par un consortium dirigé par l’Arabie saoudite.

Selon Football Insider, cependant, Edwards « cherche plutôt un nouveau défi ». En effet, il n’a pas en tête un nouveau club ambitieux pour s’insérer en tant que chef des transferts.

Néanmoins, son avenir à Liverpool reste incertain. Il n’a pas encore convenu d’un nouvel accord et il passera probablement à autre chose.

Edwards a aidé à faire venir des personnalités comme Mohamed Salah, Virgil van Dijk et Diogo Jota.

Dans le même temps, la vente annoncée de 142 millions de livres sterling de Philippe Coutinho a également été un moment fort.

Liverpool a un successeur potentiel d’Edwards

Cependant, comme indiqué précédemment par ., Liverpool est convaincu qu’il peut faire la transition après le départ d’Edwards.

Julian Ward, l’assistant actuel du directeur sportif, est devenu » de plus en plus visible » et » influent » à Anfield depuis sa nomination en décembre dernier et il pourrait à nouveau intervenir.

Ward a noué de solides relations de travail avec son supérieur, Klopp et les autres équipes de recrutement de Liverpool.

Les Reds sont confrontés à une période cruciale alors qu’ils cherchent à garder le gros de l’équipe étoilée de Klopp. Bien qu’ils aient engagé Jordan Henderson, Virgil van Dijk et Alisson Becker, le contrat de Mohamed Salah reste un problème.

