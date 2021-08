Un nouveau trident prend la tête du tournoi argentin

in

Des étudiants de La Plata, Talleres de Córdoba et Lanús dirigent la Ligue argentine avec 16 points après huit matchs. Estudiantes a battu San Lorenzo 2-0, Talleres de Córdoba 1-2 Argentinos Juniors et Lanús 2-0 Gimnasia et Esgrima La Plata.

Aux quatrième et cinquième places, avec 15 points, le Racing Club et Independiente. Le Racing a égalé le 0-0 lors de sa visite au Central Córdoba à Santiago del Estero et Independiente s’est incliné 2-0 à l’Atlético Tucumán.

Boca Juniors a remporté sa deuxième victoire consécutive en battant Platense 1-3 en tant que visiteur, tandis que River Plate est revenu à la victoire après avoir battu Aldosivi 2-0.

Estudiantes de La Plata a remporté sa cinquième victoire dans la compétition en battant San Lorenzo 2-0. Nicolás Pasquini et Matías Pellegrini ont résolu une rencontre qui a confirmé le bon départ des élèves de Ricardo Zielinski. Pour San Lorenzo, il s’agissait de la quatrième défaite consécutive, quelque chose d’inquiétant pour l’entraîneur uruguayen Paolo Montero et une équipe qui pourrait se retrouver sans les frères paraguayens Ángel et Óscar Romero.

Les étudiants de La Plata, Lanús et Talleres de Córdoba ont ajouté leur cinquième victoire. Lanús a battu Gimnasia et Esgrima La Plata, abattus mercredi 2-0, grâce à des buts de José Manuel López et Ángel González. Talleres de Córdoba a battu les Argentinos 1-2 jeudi avec des buts d’Enzo Díaz et de l’Uruguayen Michael Santos. Jonathan Gómez à prix réduit pour le local.

Après les éliminations de la Coupe d’Argentine face à Boca, et les Libertadores aux mains de l’Atlético Mineiro, River Plate a renoué avec la victoire en battant Aldosivi 2-0 au stade Monumental. Julián Álvarez, qui a ensuite perdu un penalty, et Enzo Pérez ont converti les buts. River a atteint 14 points et était deux des trois leaders.

Après le départ de l’entraîneur Miguel Ángel Russo, Boca Juniors a ajouté sa deuxième victoire, cette victoire par 1-3 sur Platense. Après la victoire atroce contre Patronato à domicile lors de la première de l’ère Battaglia, Xeneize a résolu avec des objectifs de Norberto Briasco, Diego González et Cristian Pavón. Nicolás Bertolo a marqué le seul calmar. Après un démarrage faible avec six matchs sans victoires, ces deux victoires ont permis à Boca de sortir du sous-sol du tableau et d’atteindre les dix points.

Racing et Independiente marchent à un point du trio avant-gardiste. El Rojo, qui est devenu le leader à ce jour, a renoncé à sa défaite invaincue en s’inclinant 2-0 contre l’Atlético Tucumán avec des buts de Franco Mussis et Renzo Tesuri et une performance exceptionnelle du gardien Cristian Lucchetti. Son voisin et éternel rival, le Racing, a également raté l’occasion de se hisser au sommet, faisant match nul à domicile avec le Central Córdoba de Santiago del Estero mardi.