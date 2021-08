Un nouveau type de graphène ouvre la voie aux batteries au sodium de grande capacité | La technologie

Une étude de l’Université de technologie de Charlmers (Suède) ouvre la voie aux batteries au sodium de grande capacité grâce à un nouveau type de graphène double face connu sous le nom de graphène Janus.

Les batteries au lithium actuelles stockent efficacement l’énergie mais, malgré leurs avantages, elles présentent certains inconvénients qui poussent les chercheurs à rechercher d’autres alternatives.

Le problème est que le lithium est un métal présent dans pratiquement tous les appareils électroniques qui équipent une batterie, et il est également utilisé dans d’autres domaines. Cette demande extrêmement élevée rend l’approvisionnement à long terme de cette “huile blanche” assez préoccupante. En outre, le recycler coûte plus cher que l’extraire, ce qui rend difficile pour lui d’avoir plus de vies.

Pour cette raison, les scientifiques recherchent depuis des années des alternatives aux batteries lithium-ion. Les piles au sodium sont l’une des options les plus intéressantes, car c’est un matériau abondant, peu coûteux et durable cela résoudrait les problèmes de rareté et de coût élevé du lithium.

Bien que les batteries au sodium soient à l’étude depuis des années, elles ne peuvent aujourd’hui rivaliser avec les batteries au lithium car leur densité énergétique est plus faible et leur niveau de performance est bien inférieur.

Mais cela pourrait changer très bientôt. Une équipe de chercheurs de la Chalmers University of Technology (Suède) a réalisé une étude qui ouvre la voie aux batteries au sodium de grande capacité.

Ces scientifiques ont mis au point un nouveau concept de fabrication de matériaux d’électrode haute performance pour les batteries au sodium.

Un facteur limitant les performances des batteries est le graphite, qui est composé de couches empilées de graphène et est utilisé comme anode dans les batteries lithium-ion d’aujourd’hui. Les ions sont pris en sandwich dans le graphite, et comme les ions sodium sont plus gros que les ions lithium et interagissent différemment, ils ne sont pas stockés efficacement dans la structure du graphite.

Mais ces chercheurs ont trouvé un moyen de résoudre le problème grâce à un nouveau type de graphène. Il s’agit de un graphène double face appelé Janus graphène en l’honneur de Janus, le dieu romain représenté avec deux visages.

“Notre matériau Janus est encore loin des applications industrielles, mais les nouveaux résultats montrent que nous pouvons concevoir des feuilles de graphène ultra-minces – et le petit espace entre elles – pour un stockage d’énergie de grande capacité”, explique Vicenzo Palermo, professeur affilié du département. .de Sciences Industrielles et des Matériaux de Chalmers.

Avec ce nouveau graphène, la capacité énergétique des ions sodium est décuplée, passant d’environ 35 mAh/g à 332 mAh/g, se rapprochant de la capacité du lithium dans le graphite.