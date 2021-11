Un nouveau visage de Gandhi | Critique de livre : L’économiste Gandhi par Jaithirth Rao

Rien ne le prouve mieux que toutes les nuances de manifestants dans l’Inde contemporaine qui prétendent suivre Gandhi satyagraha.

L’historien Ramachandra Guha décrit le mieux Gandhi dans son livre Gandhi : les années qui ont changé le monde. Citant un ami de Gandhi qui avait suivi le Mahatma depuis ses jours à Londres, Guha écrit : « Gandhi est un problème. Pour les dirigeants et les gouverneurs, il est une épine dans leur pied. Pour les logiciens, c’est un imbécile. Pour les économistes, il est un ignorant désespéré. Pour les matérialistes, c’est un rêveur. Pour les communistes, il est un frein à la roue. Pour les constitutionnalistes, il représente la révolution de rang. Guha ajoute de son côté : « Pour les dirigeants musulmans, il était un hindou communautaire. Pour les extrémistes hindous, il était un apaiseur notoire des musulmans. Aux yeux des intouchables, il apparaissait comme un défenseur de l’orthodoxie des hautes castes. Pour le brahmane, il était un réformateur trop pressé.

Si je dois ajouter de mon côté, le contraire de tout ce qui a été dit sur Gandhi est également vrai. Cela signifie que pour prouver leur point de vue, chaque section de faiseurs d’opinion peut le citer en leur faveur pour prouver leur argumentation, qu’il s’agisse de communistes, de capitalistes, de constitutionnalistes, d’économistes, de logiciens, de dirigeants et de gouverneurs. Rien ne le prouve mieux que toutes les nuances de manifestants dans l’Inde contemporaine qui prétendent suivre Gandhi satyagraha.

Dans Economist Gandhi, l’auteur-entrepreneur Jaithirth Rao a fait de même. Fatigué qu’en matière d’économie, Gandhi ne soit revendiqué que par les Luddites et les partisans de l’école de pensée anti-grande entreprise, il s’est penché sur les écrits de Gandhi pour montrer les similitudes entre Gandhi et Adam Smith, qui est considéré comme le père de l’économie , pour prouver que le Mahatma était en effet un capitaliste et un partisan plutôt qu’un adversaire des grandes entreprises et des machines.

Conscient des limites de son exercice, Rao a accepté que ses conclusions soient basées sur l’assemblage des écrits ou des déclarations de Gandhi sur différents sujets à différents moments et que n’importe qui d’autre puisse utiliser ces mêmes matériaux pour prouver le contraire. En fait, pour son travail, Rao a crédité le philosophe marxiste Akeel Bilgrami, qui a fait des comparaisons entre le « soi-disant Gandhi spirituel » et le « soi-disant Marx matérialiste ».

Comme je n’ai pas lu les travaux de Bilgrami, je ne peux pas commenter sur quelle base il a établi des comparaisons entre Gandhi et Marx, qui semblent être aussi différents que le fromage et la craie, sauf que tous deux étaient des penseurs qui continuent d’influencer de larges pans de personnes à travers le monde. Selon les lectures académiques d’environ trois décennies en arrière, les communistes n’ont jamais aimé Gandhi et l’ont même qualifié d’agent de la bourgeoisie. En fait, même aujourd’hui, les partis communistes du pays n’accrochent pas de photographies du Mahatma sur leurs murs, qui sont à la place recouverts de cadres de Marx, Lénine et même Staline. Quoi qu’il en soit, le petit point qui est prouvé, c’est que quoi qu’on dise à propos de Gandhi, le contraire est tout aussi possible. Ainsi, Gandhi peut être revendiqué par toutes les sections de l’intelligentsia et des idéologues.

Ainsi, sur quelle base Rao voit-il Gandhi favoriser le concept de capitalisme et de marché libre est une question qui peut dérouter beaucoup d’esprits, car le capitalisme est un concept très utilisé et abusé dans les temps modernes. Mais si l’on s’en tient à une définition simple telle que donnée par David Robertson dans le Dictionary of Politics, le concept dans son terme le plus simple et sans valeur fait référence à tout système économique où il y a combinaison de propriété privée, d’un marché relativement libre et concurrentiel, et une hypothèse générale selon laquelle la majeure partie de la main-d’œuvre sera employée par des employeurs privés (non gouvernementaux) engagés dans la production de tous les biens qu’ils peuvent vendre à profit. Il ne devrait pas être difficile, selon cette définition, de prouver que Gandhi était en faveur du capitalisme et du libre marché, mais Rao a choisi une approche plus philosophique.

Rao examine le concept de tutelle de Gandhi pour prouver qu’il est pro-capitaliste et marché libre, et s’il est suivi dans la vraie lettre et dans l’esprit, peut aujourd’hui s’occuper des questions liées à la gouvernance d’entreprise en Inde Inc. Gandhi n’était pas contre la propriété privée ; en fait, il la favorisait et était contre l’expropriation des richesses car il se méfiait de l’État. Contrairement à la perception, Gandhi n’a pas vanté la pauvreté ; lui, en fait, voulait l’éradication de la pauvreté. Gandhi était proche des hommes d’affaires et ses ashrams fonctionnaient avec leurs subventions et leurs dons. Ce n’est un secret pour personne que les industriels Jamnalal Bajaj et GD Birla étaient des proches de Gandhi. Il est même tombé sous les balles de son assassin à Birla House, dont le propriétaire était GD Birla.

Cependant, Rao montre en examinant les écrits de Gandhi que son concept de tutelle définissait le capitalisme qui est différent de la poursuite de la richesse comme une fin en soi. En termes simples, Rao pense que la tutelle de Gandhi considérait la richesse comme un instrument pour atteindre un objectif plutôt que comme une fin en soi. Rao écrit que Gandhi considérait un vrai capitaliste comme celui qui crée de la richesse, mais ne la considère pas comme appartenant à lui-même. Au lieu de cela, il agit en tant que fiduciaire pour l’utiliser pour l’amélioration de la société. Pour Gandhi, cela est similaire à la richesse dans un temple qui appartient à Dieu et les gestionnaires sont censés agir en tant que son fiduciaire et l’utiliser pour les besoins de Dieu – l’amélioration de l’humanité et de la société. Par conséquent, Gandhi était contre la richesse héritée. La richesse n’appartient pas au capitaliste qui n’est qu’un simple fiduciaire, alors comment peut-il la transmettre à ses enfants ? S’il le fait, alors les enfants deviennent paresseux et perdent toute initiative et toute volonté de créer davantage de richesse, ce qui est nécessaire pour le pays et nécessaire pour éradiquer la pauvreté.

Rao gère également adroitement la critique selon laquelle Gandhi était anti-machine et, par conséquent, un luddite qui romantisait le charkha et l’économie rurale. Il précise que Gandhi était un amoureux des machines à coudre et un admirateur de son inventeur Fredrick Singer. L’amour de Gandhi pour les machines à coudre était dû au fait qu’elles soulageaient la femme au foyer travailleuse et durement touchée. Charkha peut également être vu sous un éclairage similaire, qui était un dispositif personnel qui rendait chaque Indien autonome et lui permettait de sortir de la pauvreté ou du paupérisme. De cette façon, charkha est comparable à l’iPad de Steve Job.

Gandhi a beaucoup utilisé les chemins de fer, le télégraphe et la radio, alors où est la question de son anti-machine ? Lorsque l’Inde a obtenu son indépendance, la seule demande que Gandhi a faite au gouvernement était de conférer la nationalité indienne à un ingénieur juif polonais, Maurice Frydman. L’ingénieur avait déménagé en Inde plus tôt et s’était lancé dans une carrière en améliorant la conception d’outils agricoles, d’outils et de machines simples. Gandhi lui a fait améliorer la conception du charkha traditionnel pour le rendre plus efficace et utilisable.

Le but de Rao en mettant en évidence les traits du capitalisme et du marché libre dans la pensée gandhienne n’est pas de le détourner dans une lutte idéologique concernant le camp auquel appartient le Mahatma. S’il en avait été ainsi, cela aurait été comparable au diable shakespearien citant des écritures pour prouver un point, ce que font les manifestants de toutes les nuances dans l’Inde contemporaine. La tentative de Rao est de montrer que le Mahatma était un réformateur pratique et que ses pensées économiques devraient avoir la même importance que sa philosophie politique. Il déplore également que les réflexions de Gandhi sur le capitalisme et le marché libre ne fassent partie d’aucun programme d’études d’économie et de gestion, ce qui est un facteur limitant dans l’éducation des étudiants dans ces filières importantes.

Rao a-t-il pu régler l’héritage du Mahatma dans le domaine de l’économie en le désignant comme l’économiste Gandhi ? J’en doute. Comme je l’ai souligné plus haut, quoi que l’on puisse dire en faveur de Gandhi, l’inverse peut aussi être prouvé et avec le même déterminisme. Rao a parfaitement articulé ses arguments et sa maîtrise de divers domaines des sciences sociales et de la philosophie, bien qu’il n’ait eu aucune formation professionnelle dans ces domaines, fera honte à plusieurs chercheurs en sciences sociales formés, qui ne manqueront pas de publier des tomes de critique ces jours-ci. devant.

Mon point de vue personnel est que Gandhi était un produit de son époque et son objectif était l’autonomie de l’Inde, ce qu’il a sans aucun doute atteint. Pour atteindre cet objectif, Gandhi avait besoin d’un soutien de masse, et dans un pays vaste et diversifié comme l’Inde, où la majorité était pauvre et vivait dans des villages, il avait besoin de communiquer ses idées de manière à plaire à tout le monde. S’aliéner n’importe quelle section aurait été contraire à son objectif de Swaraj. Cet objectif nécessitait qu’il s’exprime dans une langue qui sonnait maintes fois ambivalente. Ce que Gandhi aurait été dans une Inde libre s’il avait vécu plus longtemps et quelles idéologies il aurait poursuivies est difficile à hasarder, mais un indicateur peut certainement être trouvé : lorsque les troupes pakistanaises se sont infiltrées et ont attaqué le Jammu-et-Cachemire à la fin de 1947, Gandhi, le fidèle de la non-violence — pleinement soutenu l’envoi de troupes pour défendre l’État.

L’économiste Gandhi : Les racines et la pertinence de l’économie politique du Mahatma

Jaithirth Rao

Maison aléatoire de pingouin

Pp 256, Rs 599

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.