Un nouvel accessoire Apple permet une fonctionnalité cachée de l’iPhone 12

Les téléphones iPhone 12 ont une fonctionnalité cachée que nous connaissons depuis des mois. Le problème, c’est que vous n’avez pu en profiter qu’en début de semaine. Apple a discrètement dévoilé un accessoire très attendu qui ne fonctionne qu’avec la série iPhone 12. C’est la batterie externe officielle MagSafe qui coûte 99 $. Le chargeur n’apporte pas seulement une charge sans fil rapide à l’iPhone 12. Il permet également une charge sans fil inversée pour la toute première fois.

Les vendeurs de téléphones Android ont introduit la recharge sans fil inversée il y a quelques années. C’est Huawei qui a dévoilé pour la première fois un téléphone capable de recharger d’autres gadgets sans fil. Le combiné agissait comme un tapis de charge ordinaire, il n’y avait donc rien de spectaculaire à ce sujet. C’est toujours la même charge sans fil que vous obtenez avec les chargeurs sans fil traditionnels.

D’autres ont suivi, les téléphones Samsung et Google bénéficiant de la prise en charge de la charge sans fil inversée. Des rumeurs remontant à l’iPhone 11 indiquaient qu’Apple était également intéressé par la fonctionnalité. La documentation de la FCC de l’année dernière a révélé que l’iPhone 12 et ses composants de charge sans fil MagSafe pourraient offrir une charge inversée. Mais Apple n’a jamais abordé la fonctionnalité, et il n’y a aucun moyen de l’activer vous-même.

La recharge sans fil inversée pour iPhone 12 est enfin disponible

Apple a dévoilé mardi le MagSafe Battery Pack. L’accessoire fonctionne avec tous les appareils iPhone 12, car ce sont les seuls iPhones dotés d’aimants MagSafe. La batterie se fixe directement à l’arrière du téléphone. La connexion MagSafe offre des vitesses de charge sans fil de 15 W, ce qui est la vitesse de charge sans fil la plus rapide pour l’iPhone.

La société a publié un document d’assistance pour révéler que l’iPhone 12 peut également recharger la batterie MagSafe sans fil. Il utilise le support de charge sans fil inversé qui est intégré au combiné.

La batterie MagSafe d’Apple est disponible dès maintenant pour 99 $. Source de l’image : Pomme

Les mises en garde

Apple a divulgué la capacité de charge sans fil inversée de l’iPhone 12 dans le document d’assistance. La société laisse tomber avec désinvolture un exemple où vous voudriez recharger les deux appareils, en mettant l’accent sur l’iPhone. C’est le seul type de scénario où la recharge sans fil inversée entre en jeu :

Chargez votre batterie MagSafe et votre iPhone Si votre iPhone et votre batterie MagSafe doivent être chargés, vous pouvez les charger en même temps. Attachez votre bloc-batterie MagSafe à votre iPhone, puis branchez le bloc-batterie MagSafe sur un adaptateur secteur. À l’aide d’un adaptateur d’alimentation de 20 W ou plus, la batterie MagSafe peut charger votre iPhone avec une puissance de charge allant jusqu’à 15 W. Vous pouvez également charger les deux si vous connectez votre batterie MagSafe à votre iPhone, puis branchez votre iPhone sur une source d’alimentation. Vous voudrez peut-être charger de cette façon si vous devez connecter votre iPhone à un autre appareil pendant le chargement, comme si vous utilisez CarPlay filaire ou si vous transférez des photos sur un Mac.

Il y a aussi une chose à retenir : l’iPhone devra atteindre 80% ou plus avant que la batterie MagSafe ne commence à se charger. La charge sans fil inversée n’est pas disponible pour une utilisation avec d’autres appareils, comme les AirPods ou les AirPods Pro.

Vous aurez également besoin d’une mise à jour logicielle sur la version de votre iPhone 12 pour activer la recharge sans fil inversée. Apple explique tout sur ce lien.

