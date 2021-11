Un nouvel âge des ténèbres ? | Rapport SGT

par Steve Brown, Le Duran :

Les libres penseurs et philosophes du monde classique avaient l’avantage d’être relativement épargnés par la mythologie qui a dominé la pensée et l’action jusqu’à leur époque, et pourtant ils se sont toujours rebellés contre elle. Harwood explique dans Mythology’s Last Gods que l’évolution de la science et de l’apprentissage séculier était en grande partie une rébellion contre l’hommage ingrat payé à une myriade de notions invoquées, d’hôtes et de divinités.

En rejetant une telle superstition mythologique, les penseurs classiques de cette époque, Diogène, Pythagore, Socrate, Platon, Plotin, Archimède, Aristote et bien d’autres, ont proposé que les mathématiques, la science et l’examen objectif de la nature – et de la réalité perçue – pourraient être loin plus productif que de s’appuyer sur la superstition mythologique comme lentille à travers laquelle voir le monde. D’accord ou en désaccord, la tradition aristotélicienne de la science et de la pensée laïque est depuis lors un fondement de la civilisation.*

Mais les adeptes de l’École du Mystère de l’ère hellénistique n’étaient pas stupides. Ils savaient que les mathématiques et la science ne peuvent pas ensemble expliquer les mystères de l’univers. De par la nature de notre existence, l’humanité cherchera toujours des réponses au-delà de ce qui peut être prouvé empiriquement par la science, les mathématiques et la perception/observation individuelle. De plus, les Souverains de la Planète ont compris que la science, l’individualisme et la pensée laïque peuvent remettre en cause la vision conformiste collective qui soutient l’État, et peuvent même constituer un danger pour l’existence de l’État lui-même. En d’autres termes, à partir de la période hellénistique, les dirigeants de la planète ont eu un problème : la pensée individuelle rationnelle – à la place de la superstition et de la peur – infectait la population avec une notion d’individualisme et d’autonomie.

À l’époque de Constantin, l’État en tant qu’Empire a compris qu’il ne pouvait plus s’opposer à l’évolution de la pensée rationnelle et l’a détournée. Par l’édit de Milan, Constantin vit que le christianisme avait quelque peu codifié les idéaux séculiers de la philosophie hellénistique sous la forme d’une religion de plus en plus acceptée. Constantin a en outre compris qu’en codifiant la philosophie de l’individu sous la forme de croyances religieuses – liées à une Église monolithique – le libre arbitre pouvait être réprimé et manipulé. En d’autres termes, l’établissement de l’Empire était lié à la religion institutionnalisée monolithique. En Occident, ce joug de contrainte religieuse monolithique sur les masses durerait mille ans, supprimant efficacement les progrès de la pensée, de la science et de l’industrie.

Mais l’Empire occidental fondé sur le théisme monolithique est devenu victime de son propre succès impérial… l’exemple marquant étant les croisades. Des siècles de conflit théiste et impérial en Occident ont ensuite abouti au traité de Westphalie et au siècle des Lumières. L’idée étant que la souveraineté nationale s’oppose à l’imposition d’un empire hégémonique.

À l’ère moderne, les progrès de la science et de la technologie (qui ont commencé dans l’Antiquité avec les mathématiques de Pyhtagorus, Archimède et Aristote) ont été remarquables. De même, le modèle de répression d’une population basé sur le sectarisme religieux s’est transformé en quelque chose de bien plus : « la guerre psychologique ». Et la guerre psychologique parrainée par l’État a remarquablement progressé. Contrairement à l’humanisme, la guerre psychologique et l’agenda transhumaniste des médias ont (apparemment) récemment supplanté les anciennes idées élitistes sur le contrôle de la population par le biais de conflits basés sur des croyances religieuses monolithiques.

Les communications à grande vitesse, les médias sociaux et la technologie peuvent être retournés contre nous, tout en essayant de nous définir. C’est-à-dire que notre perception de la réalité est étirée au-delà des limites via le « métavers » de la haute technologie ; guerres de genre ; division sociale; ambition économique et militaire… et un média qui se concentre sur tout ça. Tout comme à l’époque du Saint-Empire romain, cette ère de l’Empire (sous la forme de l’hégémonie mondiale) est toujours avec nous. Apparemment, l’Occident espère toujours conquérir le monde oriental pour l’Empire, tout comme il a tenté de le faire à partir de 1095 et pendant trois cents ans par la suite. Aujourd’hui, la technologie pour le faire est beaucoup plus avancée et beaucoup plus dangereuse.

En cette ère de contagion, on se méfie. Non pas parce que nous, en tant que personnes, souhaitons être méfiants, mais parce que nous sommes faits pour l’être. La dépression peut s’installer lorsque nous considérons le monde délirant et illusoire auquel nous devons faire face aujourd’hui, qui est beaucoup plus complexe que les idées sur le monde qu’Aristote énonçait dans l’Antiquité. Heureusement, il existe peut-être un moyen de riposter. Sortez des marchés. Que diriez-vous de vivre simplement et frugalement ? Ne laissez pas le métavers et le « monde connecté » vous définir ou nous définir.

Plaider pour éteindre, se déconnecter et sortir de la grille, est hypocrite pour moi. Parce que je passe beaucoup de temps en ligne, à faire des recherches et à écrire comme ça. Mais ce sont les paradoxes qui nous définissent en tant qu’êtres humains. Conserver notre humanité, s’opposer à la guerre et à l’agression, se renseigner sur l’agorisme et adopter le mode de vie agoniste est peut-être la clé pour exposer et s’opposer à ce nouvel âge des ténèbres.

Ne regarde pas maintenant. C’est à nous. Reconnaître cela, c’est peut-être la moitié de la bataille.

