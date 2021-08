Un nouvel anniversaire de Kobe Bryant : se souvenir de la légende des Lakers

Un jour comme aujourd’hui, mais en 1978, à Philadelphie, un garçon intrépide nommé Kobe Bryant qui, des décennies plus tard, inscrira à jamais son nom dans les livres d’histoire de la NBA. L’un des meilleurs joueurs de l’histoire de ce sport qui n’est plus parmi nous, mais dont nous continuons à nous souvenir de l’anniversaire à travers ses jalons atteints avec le maillot de Les Lakers de Los Angeles.

Ni plus ni moins qu’un vainqueur de cinq championnats de la NBA et de nombreux autres jalons individuels qui ont changé à jamais le basketball nord-américain. Un marqueur différent, un excellent partenaire et un meilleur père/mari/fils pour votre famille. Énorme souvenir que laisse Kobe Bryant et que de BlogdeBasket nous améliorons.