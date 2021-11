Un nouvel article académique décrit trois méthodes d’attaque contre la chaîne de points de vente Ethereum associée

1 novembre 2021 11:02 UTC

Suite à la mise à niveau binaire sur le réseau Ethereum, la crypto-monnaie native du protocole a atteint une valeur de remplacement incomparable. Le binaire est la prochaine étape de la transition de preuve de participation (PoS) du réseau Ethereum. Cependant, un livre blanc récemment soumis explique qu’un groupe de scientifiques informatiques de Stanford et donc de la Fondation Ethereum pensent qu’il existe 3 vecteurs d’attaque « sur une blockchain Ethereum de preuve de participation ».

La thèse des 3 attaques contre Ethereum vise à expliquer une preuve étayée par une preuve de participation

Le réseau Ethereum dispose actuellement d’un mécanisme d’accord de preuve de travail (PoW) et, à terme, le protocole prévoit de passer complètement à un réseau de preuve de participation (PoS). Des mises à niveau récentes telles que Berlin, Londres et binaire sont appliquées pour faciliter la transition vers l’objectif du PoS. Ce n’est que dans un passé proche, lorsque le binaire a été appliqué, que la valeur par éther a grimpé en flèche vers un sommet incomparable de remplacement (ATH) à 4 467 $ par unité.

Dans le même temps, les frais de transfert de réseau ont également atteint jusqu’à 50 $ pour l’action de groupe d’éther typique du samedi matin. De plus, samedi matin, aux États-Unis, les tendances verticales de Twitter indiquent que le terme «ETH 2.0» a commencé à devenir une tendance. Un certain nombre de personnes discutant de la mise à niveau de l’ETH 2.0 ont partagé un livre blanc de remplacement écrit par des scientifiques informatiques de Stanford et donc de la Fondation Ethereum.

L’avocat de la BTC, Tuur Demeester, a partagé le journal samedi en associant 2 citations du journal qui théorisent cependant qu’un adversaire attaquera la chaîne. Le document intitulé «Trois attaques contre la preuve de participation Ethereum» a été soumis le 19 octobre.

Le livre blanc a été rédigé par Gaspar Schwarz-Schilling, Joachim Neu, Barnabé Monnot, Aditya Asgaonkar, Ertem Nusret Tas et David Tse. Fondamentalement, le livre blanc révèle que 2 attaques sur le réseau Ethereum ont été menées ces derniers temps et que les auteurs de l’article ont donc affiné les techniques.

En plus du raffinement des 2 primaires qui produisent en théorie des «réorganisations à courte portée» et un «délai de réseau contradictoire», les scientifiques du PC ont proposé une troisième attaque.

« En combinant les techniques de chaque attaque affinée, nous avons tendance à acquérir une troisième attaque qui permet à un adversaire avec une fraction de participation infime et aucune gestion de la propagation des messages sur le réseau (en supposant plutôt une propagation des messages probabiliste) de provoquer même des réorganisations de la chaîne d’accord à long terme, », notent les auteurs de l’article. Les 3 attaques contre le papier ETH PoS ajoutent :

Des validateurs honnêtes mais rationnels ou à visée idéologique pourraient utiliser cette attaque pour étendre leurs bénéfices ou bloquer le protocole, menaçant l’alignement des incitations et la sécurité de PoS Ethereum. L’attaque peut également entraîner une déstabilisation de l’accord à cause de la congestion dans le processus de vote.

Le livre blanc dit que les attaques « modifient également les acteurs malveillants apriori pour bloquer carrément les décisions d’accord »

Pendant ce temps, les critiques du réseau Ethereum ont utilisé le document pour se concentrer sur les vulnérabilités potentielles liées à ces attaques une fois que le réseau est passé à un système PoS complet. Le père fondateur du projet Chia et donc le créateur de Bittorrent, Bram Cohen, a également tweeté à propos de la nouvelle étude samedi.

Un défenseur de Chia a répondu et a dit à Cohen : « Renvoyons votre tweet pendant un an et voyons ce que Chia a accompli par rapport à l’ETH. S’il vous plaît, pensez à votre point de vue en faisant éclater les membres de la communauté comme moi. Le document sur les attaques Ethereum donnera une technique potentielle d’attaques contre la chaîne associée Ethereum PoS, mais propose également des solutions. Les auteurs de l’article pensent que les attaques incitent les acteurs malveillants.

« Nos attaques modifient en outre les acteurs malveillants a priori, peut-être idéologiquement destinés, pour retarder et, dans certains cas, bloquer carrément les sélections d’accords », concluent les auteurs de l’article. « L’attaque raffinée de la section 4.2 fournit à l’adversaire un outil pour essayer de faire simplement cela, bien que l’adversaire ne puisse pas gérer les délais de propagation des messages (qui sont plutôt supposés être probabilistes). »

