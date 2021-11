Un nouvel avion Pokémon arrive au Japon et est couvert de Goupix

J’adore les modèles réduits d’avions. Image : © 2021 Pokémon/Nintendo/Créatures/GAME FREAK

Depuis 1998, All Nippon Airways a déployé des Pokémon Jets, qui sont des avions recouverts de Pocket Monsters. Les avions à thème ont été enveloppés dans une gamme de Pokémon au fil des ans, les fans au Japon espérant soit les repérer dans les aéroports, soit les conduire jusqu’à leur destination.

Une chose qui a toujours été constante, cependant, est que les Pokémon Jets ont été des avions de l’ANA. Désormais, un nouvel avion à thème Pokémon s’envolera au-dessus du Japon, mais il n’est pas classé Pokémon Jet car ce n’est pas un avion ANA.

Voici un aperçu de chaque côté de l’avion. Image : © 2021 Pokémon/Nintendo/Créatures/GAME FREAK

Au lieu de cela, il s’appelle Goupix Jet Hokkaido et volera dans la flotte du transporteur régional à bas prix, Air Do, qui dessert la préfecture la plus septentrionale du Japon. Un côté de l’avion présente Goupix, tandis que l’autre est recouvert d’Alolan Goupix de type glace. A l’intérieur de l’avion, les sièges ont des housses d’appui-tête Goupix. Les boissons seront servies dans des gobelets en papier Goupix par des agents de bord portant des tabliers Goupix. De plus, les passagers peuvent obtenir des cartes postales et des autocollants en édition limitée.

Mais pourquoi Goupix ? Les Pokémon sont utilisés pour promouvoir Hokkaido, apparaissant sur les plaques d’égout ainsi que sur les collations et les produits alimentaires.

« Alolan Goupix est connu sous le nom de Pokémon Renard et prospère dans les montagnes enneigées », écrit le site officiel de Pokémon. « Il a été choisi pour promouvoir Hokkaido, l’une des régions les plus enneigées du Japon. Goupix, également dans la catégorie Fox Pokémon, aide Alolan Goupix à présenter le meilleur de ce que Hokkaido a à offrir aux résidents et aux visiteurs.

Étant donné qu’ANA est un investisseur majeur dans Air Do, ce n’est pas une surprise totale que The Pokémon Company ait approuvé ces jets Goupix.

Le Goupix Jet Hokkaido commencera son service le 1er décembre depuis l’aéroport Haneda de Tokyo, desservant des destinations à Hokkaido telles que le nouvel aéroport de Chitose, ainsi que l’aéroport d’Asahikawa et l’aéroport de Hakodate.

Actuellement, il est interdit aux touristes d’entrer au Japon, de sorte que certains lecteurs pourraient craindre de ne pas avoir la chance de voir l’avion Goupix dans la vraie vie. Ne le soyez pas. Le Goupix Jet Hokkaido devrait être en service pendant au moins cinq ans, de sorte que les fans internationaux de Pokémon devraient pouvoir découvrir l’avion de première main, une fois que le pays s’ouvrira complètement.