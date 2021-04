Un nouvel ensemble de livres Black Sabbath pour se concentrer sur “ les années Dio ”

Rufus Publications a fixé une date de sortie début septembre pour Sabbath: The Dio Years.

Cet immense livre de table basse de Rufus Publications célèbre l’ère de Ronnie James Dio Sabbat noir jusqu’au projet Heaven & Hell avec une multitude d’images et de souvenirs invisibles et avec un texte de lien du journaliste rock Howard Johnson, qui a interviewé Tony Iommi et Geezer Butler pour discuter de cette époque.

Avec plus de 440 pages, le livre est décrit comme «un disque illustré épique de l’un des plus grands groupes de métal». Découvrez une bande-annonce YouTube pour le livre ci-dessous.

En 1980, Black Sabbath a recruté un chanteur puissant Ronnie James Dio au début d’une nouvelle ère pour le groupe. Heaven And Hell, le premier album studio qu’ils ont sorti, est désormais considéré comme l’un des albums rock les plus emblématiques des années 1980. Le magazine Rolling Stone a voté l’album n ° 37 des plus grands albums de heavy metal de tous les temps.

«J’ai rencontré Ronnie pour la première fois dans notre maison de répétition à Beverly Hills», se souvient Butler. «Il est arrivé dans cette massive Cadillac brune qui lui paraissait trop grande pour la conduire. Il semblait assez agréable, mais quand il a commencé à chanter, j’ai été époustouflé – tellement de pouvoir dans une si petite stature. Il a rapidement travaillé sur certaines des idées que nous avions et les a transformées en chansons pour ce qui allait devenir l’album Heaven And Hell.

Le livre a été réalisé avec l’entière coopération du groupe et présente des photos de l’épouse de Dio, les archives personnelles de Wendy. Trois versions différentes seront publiées, dont deux signées personnellement par Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward, Vinny Appice et Wendy Dio.

Dio est décédé d’un cancer de l’estomac le 16 mai 2010, à l’âge de 67 ans. Il était reconnu dans le monde entier comme l’un des plus grands et des plus influents chanteurs de l’histoire du heavy metal. Le chanteur a reçu un diagnostic de cancer à la fin de 2009. Il a subi une chimiothérapie et a fait ce qui est maintenant sa dernière apparition publique en avril 2010 aux Revolver Golden Gods Awards à Los Angeles.

L’autobiographie tant attendue de Dio, intitulée Rainbow In The Dark: L’autobiographie, sera également publié le 27 juillet via Permuted Press.

Sabbath: The Dio Years sera disponible en précommande à partir du vendredi 23 avril.