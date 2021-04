Un nouvel ensemble de livres Genesis pour documenter l’ère post-Peter Gabriel du groupe

Un tout nouveau livre couvrant l’ère post-Peter Gabriel de Genesis sortira en juillet. Genesis: 1975 à 2021 – The Phil Collins Years, du journaliste musical italien Mario Giametti sera publié par Kingmaker Publishing le 15 juillet.

Il fait suite au livre précédent de Kingmaker (également de Giametti), le très acclamé Genesis: 1967 à 1975 – The Peter Gabriel Years, qui a été publié en 2019, et a souligné les premières années du groupe jusqu’au départ de Peter Gabriel du groupe en 1975.

Le nouveau livre Genesis contient de nombreuses interviews exclusives avec des membres du groupe et toutes les personnalités importantes qui faisaient partie de l’histoire des héros du rock progressif à partir de 1975, y compris Ray Wilson qui a dirigé le groupe pour l’album Calling All Stations de 1997 et la tournée qui a suivi avant le retour de Phil Collins en 2007. Le livre couvre l’histoire complète du groupe à partir de 1975 de manière très détaillée, emmenant les lecteurs à travers chaque album et tournée . En outre, il présente un certain nombre de photographies inédites.

«Nous avons été ravis du succès de Genesis: 1967 à 1975 – Les années Peter Gabriel après sa publication en mai de l’année dernière», déclare Greg Spawton de Kingmaker (également connu pour jouer de la basse avec le célèbre groupe de prog, Big Big Train).

«Le livre a reçu des éloges considérables de la part de nombreux milieux, y compris de Steve Hackett ainsi que de la presse musicale et des fans de Genesis, et en est maintenant à son deuxième tirage. Comme son prédécesseur, Genesis: 1975 à 2021 – The Phil Collins Years contient une multitude de détails sur l’équilibre de la carrière de Genesis, dont beaucoup pourraient bien être inconnus même des fans les plus ardents du groupe.

Plus tôt cette année, Genesis a confirmé que leurs dates au Royaume-Uni et en Irlande, qui devaient avoir lieu tout au long du mois d’avril de cette année avait été reporté pour septembre et octobre de cette année en raison de la situation actuelle avec Covid-19.

Phil Collins, Tony Banks et Mike Rutherford devaient lancer “The Last Domino?” tournée à Dublin le 16 novembre et terminer avec deux nuits à Glasgow les 11 et 12 décembre. Ils ont ensuite reporté les dates pour avril de cette année.

Genesis: 1975-2021 – The Phil Collins Years sera publié le 15 juillet et peut être précommandé ici.