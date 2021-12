Un nouvel entraîneur, se frayant un chemin vers Tyson Fury via Oleksandr Usyk, possible match Deontay Wilder … comment 2022 pourrait se dérouler pour Anthony Joshua

Anthony Joshua entre dans une année décisive dans une carrière déjà féerique.

Le poids lourd né à Watford détenait toutes les cartes plus tôt cette année et était à l’aube du plus grand combat de la boxe moderne.

Joshua doit reconstruire en 2022

En juin 2020, Tyson Fury a annoncé qu’il combattrait AJ dans une confrontation entièrement britannique en 2021 pour devenir le champion incontesté des poids lourds, laissant les fans de boxe ronronner.

Cependant, cela ne s’est jamais produit car Wilder a remporté son arbitrage pour un affrontement de trilogie avec Fury, qui a finalement eu lieu en octobre.

Joshua aurait pu attendre de voir qui était le vainqueur du combat pour le titre WBC, mais s’il voulait le combat pour le titre incontesté, il devrait affronter son challenger obligatoire pour la ceinture WBO.

Cet homme était Oleksandr Usyk, qui en septembre a battu AJ pour lui ravir ses titres.

L’héritage de Joshua et son influence sur la boxe britannique ont été cimentés il y a longtemps, mais il veut ces combats qui définissent sa carrière et pour ce faire, il a besoin d’un énorme 2022.

Embaucher un nouveau formateur

AJ ne quitte pas son entraîneur de longue date Rob McCracken, mais il veut essayer quelque chose de différent pour le match revanche d’Usyk – prévu pour avril 2022 – et ajouter un autre entraîneur au mélange.

Le combat aura probablement à nouveau lieu en Angleterre, mais Joshua sait qu’il doit changer d’approche.

Le double champion du monde s’est déjà rendu en Amérique pour explorer ses options.

L’entraîneur d’Andre Ward, Virgil Hunter, le bras droit de Saul ‘Canelo’ Alvarez, Eddy Reynoso, l’ancien Lennox Lewis, l’entraîneur de Mike Tyson Ronnie Shields et le frère aîné de Mikey Garcia, Robert, ont tous fait la coupe.

La première partie de la nouvelle année, Joshua passera presque certainement avec son nouvel entraîneur, quel qu’il soit.

Battre Oleksandr Usyk

Plus facile à dire qu’à faire.

Joshua et Usyk se sont disputés huit tours au Tottenham Hotspur Stadium. Vous pouvez faire valoir que le combat est un match nul à ce stade, sinon Usyk le devance.

Mais dans les quatre derniers tours, l’Ukrainien a pris le dessus et si le combat avait été plus long, il aurait probablement eu l’arrivée.

Joshua dit qu’il a appris de la défaite comme il l’a fait avec Andy Ruiz Jr et qu’il est motivé pour récupérer ses titres. Il a essayé de boxer l’un des meilleurs boxeurs purs du monde et ce n’était pas sa meilleure décision.

Il doit être l’homme le plus grand. Il a les avantages de la taille et du poids, mais n’a pas réussi à les faire compter lors de leur première rencontre. Un nouvel entraîneur devrait l’aider à voir où il s’est trompé.

Se battre pour le titre incontesté

Si Joshua peut récupérer les ceintures, le prochain combat dans son assiette devrait unifier les titres des poids lourds.

Fury, le champion WBC, et très probablement Dillian Whyte se battront également au premier trimestre 2022.

Si Joshua et Fury gagnent, alors c’est une évidence où la division des poids lourds va après cela.

Si le challenger de Fury gagne, il aurait probablement une clause de revanche, puis l’attente se poursuivra.

Quoi qu’il en soit, Joshua sait qu’il doit être plus actif. Il est passé de se battre deux fois par an de 2016 à 2019 à une seule fois en 2020 et 2021. Dans les meilleures années sportives, le moment est venu pour AJ.

Et ce n’est pas faute d’avoir essayé de sa part, mais avec toutes les différentes organisations de la boxe, faire aligner les étoiles est plus difficile que n’importe quel autre sport.

Si Joshua combat Usyk d’ici avril comme prévu, il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas voir ce combat de monstres fin août/septembre.

Et si AJ perd contre Usyk ?

Si le médaillé d’or olympique de 2012 ne parvient pas à vaincre Usyk pour la deuxième fois, il figure toujours parmi les meilleurs tirages de la boxe et de nombreux grands combats l’attendent.

Il existe de nombreux scénarios différents qui pourraient se dérouler.

Joshua face à Wilder serait un gros concours d’argent qui semblerait la direction évidente si Fury et Usyk se rencontraient.

Si aucun des deux hommes ne peut revenir au titre, c’est le plus gros match d’argent pour les deux.

Un match revanche avec Whyte sera toujours là pour AJ.

Joe Joyce a gravi les échelons de la WBO et représente un combat national intrigant.

Daniel Dubois ne pense pas qu’il soit trop loin de combattre les meilleurs talents chez les poids lourds et d’un point de vue marketing, ce sont deux autres Britanniques qui s’y attaquent.

D’un coup, la trilogie avec Andy Ruiz Jr pourrait rapporter de l’argent. Mais AJ recherche les plus gros combats possibles à ce stade de sa carrière et combat Joyce et Dubois. avec tout le respect que je leur dois, fait plus pour eux qu’il ne le fait pour lui actuellement.

Mais s’il s’éloigne de l’image du titre et qu’il doit tracer son chemin pour y retourner, tout pourrait changer.

Quelle année cela promet d’être pour Joshua. C’est vraiment faire ou casser.